Наполи - Барселона - 1:1 Хроника матча, видео голов

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов играюли итальянский "Наполи" и испанская "Барселона". Встреча проходила в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло".

"Апостроф" вел онлайн-трансляцию матча "Наполи" - "Барселона".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала, первый матч

НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА - 1:1

Голы: Мертенс, 30; Гризманн, 57.

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Руи, Руис, Демме (Аллан, 80), Зьелински, Кальехон (Политано, 74), Мертенс (Милик, 54), Инсинье.

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике (Лангле, 90+2), Умтити, Фирпо, Бускетс, Ракитич (Артур, 56), де Йонг, Видаль, Гризманн (Фати, 88), Месси.

Удаление: Видаль, 88 (повторное предупреждение).

Матч окончен! В не самой интересной игре команды не смогли определить победителя.

90+5. После подачи углового был совершен фол на Умтити. Тер Штеген пробьет штрафной.

90+2. Пике покинул поле. Получил он повреждение. Вместо него вышел Лангле.

90. Пять минут добавлено ко второму тайму.

89. "Барса" остается в меньшинстве. Видаль получил два предупреждения в течении минуты.

88. Замена у "Барсы". Фати появился на поле вместо Гризманна.

88. Артур пробил выше ворот с дальней дистанции.

84. Инсинье целил в дальнюю девятку, но не попал. В штрафной гостей находился итальянец.

82. Наполи начал раскрываться и поживее игра пошла.

80. Вместо Демме на поле вышел Аллан.

79. Активнее действуют команды, нежели в первом тайме.

75. Первый угловой в матче подала "Барса". Во время подачи Умтити нарушил правила на Оспине.

74. Кальехон уступил место на поле Политано.

72. Фирпо завалил в штрафной Кальехона, но арбитр ранее зафиксировал офсайд.

70. Семеду выполнил неудачный прострел. От ворот введет мяч Оспина.

66. Месси получил предупреждение по итогам предыдущего эпизода.

65. Медики вышли на поле. Оказывают они помощь Месси и Оспине, которые столкнулись в борьбе за мяч.

63. Снова тер Штеген спасает "Барсу". Кальехон оказался с ним один на один, но пробил в плечо немцу.

61. Инсинье пробил из пределов штрафной после того, как прошел нескольких соперников. Тер Штеген спас гостей.

58. Из ничего забили гости.

57. ГОООООООООЛ!!! Гризманн сравнивает счет после паса Семеду. Португалец прострелил в центр штрафной, а француз ударом в касание расстрелял ворота хозяев.

56. Ракитич ушел отдыхать. В игру вступил Артур.

54. Замена у хозяев. Мертенс ушел с поля, хромая. Вместо него вышел Милик.

53. "Наполи" всей командой обороняется у своей штрафной.

49. Бускетс получает желтую карточку. Грубо он действовал против Мертенса. Пропустит ответную встречу теперь он.

48. Фирпо потерял мяч в атаке, из-за чего пришлось ему фолить.

46. Началась вторая половина матча.

Перерыв. Отдыхаем.

45. Месси отдал неточную передачу в штрафную на Видаля.

42. Еще момент у "Наполи". Кальехон нашел передачей в штрафной Маноласа, тот пробил в касание. Мяч прошел в нескольких сантиметрах от штанги ворот "Барсы".

41. Ни одного удара в створ пока не нанесли гости.

38. Кальехон нарушил правила на Фирпо на левом фланге атаки гостей.

35. Уверенно держат хозяева оборону.

30. ГООООООЛ! Мертенс! Прошла передача Зьелински с правого фланга в центр к штрафной "Барсы". Мертенс принял мяч и отправил в дальнюю девятку.

28. Гризманн сфолил в центре поля на Зьелински.

25. Ситуация на поле не меняется. "Барса" контролирует мяч, но без должного эффекта.

19. Ракитич пытался потревожить Оспину ударом из-за штрафной, но его удар заблокировали.

17. Первый полуопасный момент в матче. Кальехон оказался в штрафной "Барсы" в ситуации один в один с Фирпо. Но не прошла его передача на набегавшего партнера.

16. Пике выполнил неточную передачу на Видаля. Пока, откровенно говоря, не впечатляют команды.

14. "Барселона" контролирует мяч на половине поля хозяев. Но "Наполи" пока уверенно держит оборону.

10. Мертенс ворвался в штрафную чемпиона Испании и пробил. Мяч стал легкой добычей тер Штегена.

9. Месси из-за штрафной пробил. Сильно выше ворот улетел мяч.

8. Видаль нарушил правила на Руи на половине поля "Наполи".

6. Осторожничают пока команды. Идет разведка.

3. Не прошел заброс Пике в штрафную хозяев. Оспина оказался первым на мяче.

1. Прозвучал стартовый свисток.

Команды уже на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.

"Апостроф" приглашает следить за событиями первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Наполи" и "Барселоной".

Букмекеры считаюли фаворитами данного противостояния футболистов испанского клуба. На победу чемпиона Испании предлагался коэффициент 2,15. На успех итальянцев можно было поставить с коэффициентом 3,60. Ничья оценивалась коэффициентом 3,25.

НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Напомним, что "Наполи" стал вторым в группе с английским "Ливерпулем", австрийским "Зальцбургом" и бельгийским "Генком". В свою о чередь "Барселона" была лучшей в группе с "Боруссией", итальянским "Интером" и чешской "Славией".

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Боруссия" обыграла ПСЖ.