Колос - Шахтер: онлайн-трансляция

В воскресенье, 8 марта, в матче 22-го тура чемпионата Украины встретятся "Колос" из Ковалевки и донецкий "Шахтер". Встреча состоится в Киеве на стадионе "Оболонь-Бровар".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Колос" - "Шахтер".

Начало встречи - в 17:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

22-й тур

КОЛОС - ШАХТЕР

Фаворитом противостояния по мнению букмекеров являются гости. На победу "Шахтера" принимаются ставки с коэффициентом 1,29. Ничья оценивается котировкой 6,00. На выигрыш "Колоса" можно поставить с коэффициентом 9,20.

После 21 тура "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 56 очков. "Колос" находится на шестой позиции, имея в активе 26 очков.

В первом круге "Шахтер" в гостях разгромил "Колос" со счетом 6:0. Победу "горнякам" принесли дубли Жуниора Мораеса и Тайсона, а также голы Евгения Коноплянки и Додо.