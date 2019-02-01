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Путин дал слабину: в России началась борьба кланов за власть

Под видом борьбы с коррупцией происходит передел власти

Константин Боровой, российский оппозиционный политик, специально для "Апострофа" пятница, 1 февраля 2019, 10:38
Под видом борьбы с коррупцией происходит передел власти Фото: EPA/UPG

30 января в России прямо в стенах Совета Федерации задержали сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова. В этот же день в Санкт-Петербурге в одном из офисов "Газпрома" задержали отца сенатора Рауля Арашукова, советника главы ООО "Газпром межрегионгаз". Сыну, в частности, вменяют участие в преступном сообществе, организацию двух убийств, а отец подозревается в хищение газа у "Газпрома" на сумму в 30 млрд рублей. Однако российский оппозиционер Константин Боровой уверен, что за этим очередным якобы коррупционным делом стоят не мотивы борьбы с коррупцией, а внутривидовая конкуренция и противостояние кланов. Такое мнение он высказал "Апострофу".

Задержание Арашуковых – это проявление борьбы кланов, региональных элит, которые в сегодняшних условиях понимают, что власть центра – Путина и его окружения – исчерпывается, и пытаются контролировать ситуацию. Возникло очевидное противоречие между интересами центра и регионов. Все похоже на то, что было в конце Советского Союза – например, известное "Хлопковое дело". Было понятно, что Советский Союз расползается.

Примерно то же самое происходит сейчас. Региональные элиты пытаются сохранить власть. Возникло очевидное противоречие между интересами центра и регионов. Для региональных элит быть одинаково лояльными интересам региона и центра невозможно.

Задержание сенатора Арашукова – это попытка пресечь любые автономные тенденции. Любое назначение сенатором, губернатором и даже мэром проходит после очень подробного анализа истории того или иного человека. Все прекрасно знали о криминальном прошлом Арашукова…

Чекисты используют криминал для укрепления собственной власти. Контакты с криминальными авторитетами приносят необходимые результаты и в ДНР, и в Абхазии, и в Южной Осетии, и в Приднестровье, и в Сирии, и в регионах России, конечно.

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Даже лучше, если человек с криминальными прошлым – тогда на него всегда есть компромат. Сегодня любого депутата Государственной думы, любого российского губернатора можно отстранить от власти за коррупцию. Когда начинается борьба за сохранение центром власти, такие механизмы используются в полной мере.

В свое время случился слив компромата на Медведева. И фактически он был подготовлен Федеральной службой охраны, ведь слить такую информацию могут себе позволить только спецслужбы.

В случае с Раулем Арашуковым дело не в 30 миллиардах. Если причастность к коррупции и криминалитету компенсируется необходимым уровнем лояльности, она никого не волнует. В стране, где коррупция является механизмом правления, можно привлечь к ответственности любого чиновника высшего уровня. Но это не делают, пока соблюдается необходимый уровень лояльности. Каждый арест чиновника, привлечение его к уголовной ответственности – это результат борьбы кланов.

Возможно, задержание Арашуковых – результат внутриреспубликанской конкуренции. Но это не меняет общего взгляда на ситуацию, не приводит к очищению рядов чиновников. Следующий чиновник эти механизмы просто приспособит под себя.

Сейчас Кремль испытывает определенное давление региональных руководителей и элит, которые в разной форме заявляют о своей лояльности, чтобы не попасть в эту мясорубку. Но обычно такие события заканчиваются локальными репрессиями: будет назначен новый сенатор, у которого через какое-то время образуются эти 30 млрд… Думаю, сейчас делят наследство этого сенатора.

Видимо, ранее он удовлетворял всех, соблюдал баланс интересов тех, кто его поддерживает в регионах и в центре. Но этот баланс каким-то образом был нарушен. Может быть, искусственным способом. Но это свидетельствует не о политической борьбе, а о внутривидовой конкуренции.

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