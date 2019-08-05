Россия отправляет роботов на место ЧП на военных складах: эвакуированы тысячи людей

Из-за взрывов на военных складах под Ачинском (Красноярский край, Россия) в понедельник, 5 августа, из города уезжают тысячи людей.

Об этом сообщается в Telegram-канале 360tv.ru

"После первых взрывов на военных складах под Ачинском местные жители сразу начали уезжать из места происшествия. Причины происшествия пока не известны. По предварительным подсчетам, на складе может находиться 40 тысяч снарядов", - говорится в сообщении.

При этом, для тушения пожара, возникшего из-за взрывов на военных складах, используют беспилотники и робота "Уран-14".

"Он предназначен для ликвидации последствий технологических аварий, способен тушить пожары, работая на дистанционном управлении. Комплекс оснащен цистернами с водой и пенообразователем емкостью 2000 л и 600 л соответственно, а также может переносить груз до 2 тонн", - сообщают в Telegram-канале RTна русском, публикуя фото робота.

Как сообщалось, ранее появился рассказ очевидицы взрывного ЧП в России.

Подробнее об этом ЧП в России, читайте в материале "Апострофа": В России горят и взрываются военные склады, у людей паника: все, что известно на данный момент.