Путина на встрече с Макроном высмеяли меткими фотожабами

В интернете пользователи высмеяли фотожабами встречу президента Франции Эммануэля Макрона с главой России Владимиром Путиным.

Смешные картинки опубликовали в социальной сети Twitter.

На одной из них Путина изобразили в костюме французского императора и полководца Наполеона Бонапарта. Также рядом пририсовали бутылку бренди под названием Napoleon.

Также в сети прокомментировали фотожабы.

Напомним, в сети появился целый ряд фотожаб на президента России Владимира Путина, который во время разгона митинга против отказа в регистрации кандидатов в депутаты в Москве спустился на дно Финского залива в батискафе.

Как сообщал "Апостроф", президент Франции Эммануэль Макрон заявил перед встречей с главой России Владимиром Путиным, что существует "реальная возможность" установления мира на Донбассе.