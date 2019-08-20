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Путина на встрече с Макроном высмеяли меткими фотожабами

вторник, 20 августа 2019, 07:28
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В интернете пользователи высмеяли фотожабами встречу президента Франции Эммануэля Макрона с главой России Владимиром Путиным.

Смешные картинки опубликовали в социальной сети Twitter.

На одной из них Путина изобразили в костюме французского императора и полководца Наполеона Бонапарта. Также рядом пририсовали бутылку бренди под названием Napoleon.

Также в сети прокомментировали фотожабы.

Напомним, в сети появился целый ряд фотожаб на президента России Владимира Путина, который во время разгона митинга против отказа в регистрации кандидатов в депутаты в Москве спустился на дно Финского залива в батискафе.

Как сообщал "Апостроф", президент Франции Эммануэль Макрон заявил перед встречей с главой России Владимиром Путиным, что существует "реальная возможность" установления мира на Донбассе.

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