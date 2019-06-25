Фатальная политика: как полезные идиоты помогли России вернуться в ПАСЕ

Возвращение России в ПАСЕ - это результат того, что Украина не смогла предложить Европе конкретные решения. И хотя проигранная битва в Ассамблее является лишь незначительным дипломатическим поражением, она свидетельствует о глубинных проблемах украинской политики. Наши государственные деятели говорят то, что хотелось бы слышать избирателям, и совершенно не замечают настроений в реальном мире европейского политикума. Теперь же пришло время сбрасывать розовые очки "победы". Что привело к такому решению, и каким будет будущее Украины в ПАСЕ, разбирался "Апостроф".

Возвращение России в ПАСЕ - следствие молчания Украины

Произошедшее в ПАСЕ не зависело полностью от украинских дипломатов, президента или парламентских делегатов, говорит эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

Решение о возвращении России фактически уже было принято в марте (16 марта 2019 года состоялось заседание специального комитета ПАСЕ в Париже, на котором представили резолюцию, которая в настоящее время позволила вернуться России, - "Апостроф"). Тех, кто голосовал за нее, можно разделить на несколько категорий, рассказал эксперт.

Одни хотят установить диалог с Россией, иметь определенный рычаг влияния на нее - это идеалисты. Они считают, что Россия будет выполнять все резолюции и конвенции, а 140 миллионов россиян получат правовую защиту. Другие считают, что конфронтация с Россией зашла слишком далеко, на самом деле, с ней можно общаться, и в диалоге найти компромисс, который всех устроит, - это прагматики. Есть те, кто идеологически поддерживают Россию, потому что - это просто Россия, она выступает за "традиционные ценности" - это "полезные идиоты". И наименьшее количество - заинтересованы в российских финансах.

"Они получают взятки - необязательно в финансовом выражении. Это могут быть поездки в Россию, где их встречают на самом высоком уровне", - отмечает Хара.

Украинская делегация, дипломаты и президент не могли влиять на решения ПАСЕ в последний момент, считает эксперт. "Надо было начинать работать в 1991 году - тогда не было бы нужды в 2019-м делать рывки", - добавил он.

По мнению эксперта, экономический потенциал Украины и России сравнить невозможно. При этом, РФ отказывалась платить членские взносы и шантажировала выходом из Совета Европы. Однако Украина не могла перекрыть финансовыми взносами долю России.

"Это тактическое поражение, которое ничего не меняет. Война не закончилась и не могла закончиться из-за резолюций ПАСЕ и позитивного отношения к нам. Это важная организация, и, безусловно, они принимали резолюции, которые являются наиболее острыми для России. Но война продолжается", - говорит Хара.

В этом его поддерживает эксперт по международной политике "Украинского института будущего" Илия Куса.

"ПАСЕ - это консультативный орган, и его решения не имеют юридической силы", - говорит он.

Возвращение российской делегации в ПАСЕ имеет огромное символическое значение. Именно с этого шага может начаться пересмотр санкций в отношении россиян, отметил в разговоре с "Апострофом" украинский дипломат Василий Филипчук.

Филипчук: "Возвращение российской делегации в ПАСЕ имеет огромное символическое значение" Фото: из открытых источников

"В нынешней системе международных отношений санкции, как правило, малоэффективны, сами по себе они не смогут изменить поведение агрессора, тем более, если этот агрессор - авторитарная страна со значительным запасом прочности. Санкции эффективны лишь тогда, когда они являются частью стратегического плана", - считает Филипчук. Также дипломат отметил, что все международные партнеры Украины два месяца ожидали от нового президента собственного видения плана мирного урегулирования, "мирного плана Зеленского", однако, так ничего и не услышали.

Похожее мнение и у эксперта по международной политике Илии Кусы. Он считает, что Украина проиграла битву за ПАСЕ, потому что ничего не предложила Ассамблеи для разрешения конфликта на Донбассе и аннексии Крыма. Киев должен определиться: или широкий компромисс с Кремлем, или война, и соответственно, надо укреплять позиции, строить инфраструктуру в районе линии разграничения. Компромисс мог бы включать создание совместного фонда, куда и ЕС, и Россия делали бы взносы на восстановление Донбасса. Для Кремля это было бы более выгодно, чем вкладывать в один только Донбасс 100 млрд рублей ежегодно, рассказал эксперт "Апострофу".

Александр Хара не поддерживает идею уступок РФ. Возвращение России в ПАСЕ и является тем широким компромиссом с Кремлем, считает он. "Широкий компромисс - это когда Россия получает все, а Украина за это платит", - добавляет эксперт.

"Плана прекращения войны нет ни у кого. Его не было у Порошенко - он 5 лет повторял мантру безальтернативности Минских соглашений. Однозначно, что его нет у Зеленского. Этот конфликт невозможно решить компромиссом. Кто-то должен проиграть", - заявляет Хара.

Эксперт подчеркивает, что наша делегация отработала очень хорошо, и никаких претензий к ним быть не может. "Но есть предел возможностей их как депутатов, предел публичной дипломатии. Их аргументы оказались недостаточными, так как другие делегаты были мотивированы другими вещами - взносами в ПАСЕ, на их личные банковские счета, желанием вернуться к business as usual с Россией", - говорит Хара.

Проблема в том, что украинская власть рассказывала о постоянных победах, бешеной поддержке Украины в Европе и не обращала внимания на кулуарные договоренности между Россией и европейцами, на то, что происходит в реальности, а теперь приходится видеть эти результаты, отмечает Илья Куса.

Василий Филипчук также считает, что большую ответственность за возвращение России в ПАСЕ несет бывший президент Украины Петр Порошенко, однако подчеркивает, что и нынешний глава государства также причастен к дипломатическому проигрышу.

Пополнение в клубе "глубоко обеспокоенных и разочарованных"

К слову, президент Владимир Зеленский с опозданием отреагировал на события в ПАСЕ.

"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии", - написал он в Facebook.

В сети бурно отреагировали на его заявление. Пользователи смеялись над тем, что он выпустил его почти через 9 часов после новости о возвращении россиян, и называют Зеленского испуганным мальчиком.

Независимый политический аналитик из Канады Ариана Гиць, напротив, выступила с резкой критикой Зеленского в Facebook. Она обвинила его в слабости и уступчивости олигархам. По ее мнению, люди, которые выбрали актера президентом, готовы пожертвовать собственными интересами и интересами всей страны в угоду Москве.

Гиць: "Президент должен был бороться гораздо сильнее, чтобы предотвратить возвращение России в ПАСЕ" Фото: president.gov.ua

"Украина выбрала предателя, который продаст ее полностью Москве. Зеленский присоединился к западному клубу "глубоко обеспокоенных и разочарованных". Но украинцы быстро узнают, что политика "правильных" слов без правильных действий будет фатальной для суверенитета и независимости Украины. Теперь Украина, Германия и Франция будут перебрасывать друг на друга ответственность за политику умиротворения, которую мы можем ожидать в ближайшие месяцы", - написала эксперт.

Президент должен был бороться гораздо сильнее, чтобы предотвратить возвращение России в ПАСЕ, убеждена Гиць. Вместо этого сейчас он всячески дает понять, что согласен с этим решением ПАСЕ. "Ибо суть его политики - не защищать Украину, а уступать России на условиях, приемлемых для олигархов", - отметила эксперт.

Ариана Гиць также выразила опасения, что по возвращении России западные партнеры начнут принуждать Киев к миру. Заявления украинских депутатов будут подвергать более жесткой "цензуре". На них будут давить через политико-правовую позицию. В то же время, убеждена эксперт, ситуация с украинскими политзаключенными только ухудшится, и Кремль будет использовать "крючок" освобождения для шантажа на тему "примирения" или "чистого листа".

Худшее, что может сделать Украина - отказаться от участия в ПАСЕ, считают эксперты. Таким образом, она потеряет возможность регулярно "мочить" Россию, чем украинские делегаты уже пользуются. Например, 25 июня украинская делегация заблокировала избрание депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого вице-президентом Ассамблеи. Также украинцы были среди 30 парламентариев из пяти стран, которые обжаловали возвращения в ПАСЕ делегации Российской Федерации.

У Украины есть полное моральное право выражать свой протест самым жестким способом, считает Ариана Гиць. Но в то же время Киев заинтересован в продвижении собственных интересов, и поэтому не стоит выходить из состава ПАСЕ, подчеркивает она, а следует искать политические способы разрешения кризиса.

"Украина противодействует массовой пропаганде России и мощной кампании влияния, поэтому критически важно, чтобы ее голос был услышан в мире", - резюмировала эксперт.