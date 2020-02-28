На грани войны: что происходит между Турцией и Россией по сирийскому вопросу

В ночь на пятницу, 28 февраля, по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск. В связи с крупными потерями Турция провела переговоры с союзниками, а также готовится к радикальным мерам, в том числе к перекрытию проливов.

"Апостроф" собрал свежие подробности относительно конфликта в Идлибе.

Разговор Путина и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент РФ Владимир Путин договорились активизировать контакты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации", - сказал Лавров.

"Обсуждалась и возможность в ближайшее время провести необходимые контакты на том или ином уровне. Буквально полтора часа назад сообщили, что российские и турецкие переговорщики, которые вчера и позавчера работали в Анкаре, договорились продолжить работу сегодня", - подчеркнул Лавров.

Путин и Эрдоган также договорились проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне.

ЧТо говорят в США и НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел в четверг вечером телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По итогам разговора представитель главы альянса Оана Лунгеску заявила, что Столтенберг осуждает удары армии режима Башара Асада по Идлибу и призывает положить конец нападениям: "Все стороны должны способствовать снижению напряженности, предотвращению дальнейшего усугубления этой очень опасной обстановки и ужасающей гуманитарной ситуации, которые сложились в регионе".

В Брюсселе уже стартовало экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов по ситуации в Идлибе.

Также ситуацию в Идлибе обсудили по телефону министры обороны США Марк Эспер и Турции Хулуси Аакар.

"В ходе беседы стороны обсудили грубую агрессию режима Асада в Идлибе, которую поддерживают Россия и Иран, и которая привела к гуманитарному кризису на северо-западе Сирии", - говорится в сообщении Пентагона.

"Мы изучаем возможности того как Соединенные Штаты могут вместе работать с Турцией и с международным сообществом", - заявил глава Эспер.

США оценивают наиболее эффективные способы поддержки Турции на фоне кризиса в Идлибе.

"В Идлибе мы хотим, чтобы Турция защищала там народ от Асада... Турция - наш союзник. Мы на одной стороне во многих областях, но в Сирии особенно, мы обеспокоены всем тем, что делает Асад, нападая на Идлиб, на людей в Идлибе снова", - сказала постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон.

Она также выразила надежду, что сирийский удар в Идлибе заставит Анкару пересмотреть свои отношения с Россией и отказаться от российских систем С-400.

"Я надеюсь, что президент Эрдоган увидит, что мы союзники их прошлого и их будущего и им нужно отказаться от С-400. Они видят, что такое Россия, они видят, что они делают сейчас. И если они нападают на турецкие войска, то это должно перевесить все остальное, что происходит между Турцией и Россией", - сказала она.

Реакция России

Российский сенатор уже сделал заявление, что РФ не хочет войны с Турцией.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что под обстрел в Идлибе 27 февраля попали турецкие подразделения, которые оказались "в боевых порядках отрядов террористов", а Анкара не предупреждала о местонахождении своих военных.

"При этом согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться", - говорится в заявлении.

"В течение прошедших суток представителями российского Центра примирения враждующих сторон постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции", - заявило Минобороны РФ.

Что-то пошло не так

Министерство обороны Турции заявило, что удары по позициям турецких военных в Идлибе нанесли несмотря на координацию действий с российской стороной, которой Анкара заранее указала места дислокации своих частей .

"В момент воздушного удара по позициям турецких военных в Идлибе, в этом секторе не находились никакие вооруженные группировки оппозиции", - заявило Министерство обороны Турции.

Министр Хулуси Акар отметил, что удары продолжались несмотря на предупреждения Анкары. При этом мишенями стали даже военные машины скорой помощи.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что между военными РФ и Турции налажен постоянный контакт по ситуации в Идлибе.

"Переданные Турцией России координаты по Идлибу не содержали данные о турецких военных, которые подверглись удару сирийских военных", - сказал Лавров.

При этом он добавил, что Москва приносит соболезнования Анкаре в связи с гибелью военных.

Перекрытие Босфора и Дарданелл и российские С-400

Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей. Решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару в случае "угрозы непосредственной военной опасности".

Также Турция может отложить развертывание российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, которое ранее было запланировано на апрель.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин надеется, что Турция не пойдет на крайние меры, такие как перекрытие Босфора и Дарданелл для российских военных кораблей.

"Я думаю, что Турции в настоящее время нужно воздержаться от агрессивных планов, от различных военных действий и военной риторики в отношении нашего государства или какого-либо другого государства, в частности, в отношении Сирии в данный момент", - сказал он.

Швыткин не исключает, что "барражирование какое-то в Босфоре будет".

Беженцы идут на запад

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция больше не будет препятствовать сирийским беженцам в их попытках добраться до Европы:

"Миграционная политика Турции остается неизменной, однако мы больше не в состоянии сдерживать беженцев".

В сети уже появились видео, как сирийские беженцы пересекают границу Турции и Греции.