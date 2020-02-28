В России сделали громкое заявление по войне с Турцией

В России заявили, что не собираются к масштабному конфликту с Турцией после обострения ситуации в Сирии. Как известно, турецкие чиновники публично заявили о готовности к военным действиям против России. Это произошло после авиаудара сирийских правительственных войск по турецким позициям.

Как заявил сенатор Франц Клинцевич, в России пока не обсуждали информацию о том, что Анкара может перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей и отложить развертывание российских систем С-400.

"Когда будут конкретные вещи, тогда будут конкретные ответы. Я не думаю, что все будет так критично. У нас для этого достаточно рычагов влияния и взаимоотношений. Переводить их в крайне критическое положение, мне кажется, сейчас не стоит. Обстановку нагнетать тоже не стоит", - сказал он.

Клинцевич убежден, что до обострения отношений дойти не должно. Несмотря на такие слова, посольство РФ в Анкаре и другие здания дипмиссий взяли под охрану.

Напомним, что сирийские военные нанесли удар по турецким позициям вечером 27 февраля. В результате атаки погибло не менее 33 турецких военных. В ответ на это в ночь на 28 февраля Турция нанесла удар по 1709 сирийским объектам.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Недовольство Кремля и атаки Израиля: что происходит после потерь Турции в Сирии и ответного удара