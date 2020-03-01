Асад наносит ответный удар: что происходит в Сирии

В воскресенье, 1 марта, в сирийском городе Серакиб был сбит беспилотник турецкого производства, который сначала приняли за российский боевой самолет. Предварительно, это произошло, когда авиация боролась с турецкими беспилотниками в воздухе над Идлибом. "Апостроф" рассказывает все, что известно об инциденте и ситуации в Сирии.

Беспилотный летательный аппарат турецкого производства, который принадлежит вооруженной сирийской оппозиции, был сбит в юго-восточной провинции Идлиба. Кадры его падения обнародовали в сети.

Сбитый над Саракибом беспилотник опознан как турецкий "Anka-S" с бортовым номером 021.

Вскоре армия Башара Асада объявила о закрытии неба над Идлибом и пригрозила, что любые воздушные цели будут считаться вражескими и сбиваться силами ПВО.

"Командование вооруженными силами заявляет о закрытии воздушного пространства для самолетов и любых беспилотных аппаратов над северо-западом Сирии и особенно над Идлибом", - сказано в заявлении командования Вооруженными силами Сирии.

По данным сирийских источников, действия турецкой армии в провинции Идлиб якобы "демонстрируют отказ Анкары от всех предыдущих соглашений". Речь идет в том числе о соглашениях, которые были достигнуты в Сочи.

Как известно, военный конфликт в Сирии идет с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия - правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

В ответ турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.