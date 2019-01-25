Русские в Африке: как наемники Путина консультируют нового "Дзержинского"

Какие страны Африканского континента являются локомотивами экономического развития региона, как Эфиопия превращается в экспортера энергоносителей, почему в Зимбабве до сих пор хозяйничают русские, а также о том, есть ли угроза начала войны против "белых" в ЮАР, в интервью "Апострофу" рассказал соучредитель Центра исследования Африки АЛЕКСАНДР МИШИН.

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- Удастся Эфиопии - одной из передовых стран Африканского континента - сохранить темпы экономического роста?

- Эфиопия сегодня - экономический локомотив Африканского континента. Это связано с реализацией многих инфраструктурных проектов. Речь, прежде всего, о самом большом энергетическом проекте на территории Эфиопии - так называемая плотина Миллениума. Проект почти готов, а его запуск даст возможность не просто ликвидировать дефицит электроэнергии в Эфиопии, но и превратит страну в экспортера энергоносителей. После того как плотина заработает, темпы роста ВВП Эфиопии увеличатся.

В 2018 году премьер-министром Эфиопии стал Абий Ахмед, который исповедует чрезвычайно прогрессивные политические взгляды. Он объявил курс на внутреннее национальное примирение между различными группами населения и примирения с соседями. Он пытается проводить политику консолидации мусульманских и христианских этнических групп и избегать трайбализма.

В июне прошлого года состоялась историческая встреча Абия Ахмеда с эритрейским политиком Исайясом Афеверки. Фактически Эфиопия и Эритрея, наконец, примирились, а это значит, что для экономического партнерства между странами открываются новые горизонты. Из всех регионов именно Восточная Африка в ближайшие десятилетия будет регионом самого большего экономического роста.

- Касаемо Южно-Африканской Республики, то там Африканский национальный конгресс (АНК) был ослаблен после коррупционных скандалов. Как он будет отвоевать позиции?

- В ЮАР произошли значительные политические изменения. Парламент смог устранить Джейкоба Зуму, которого считали очень коррумпированным. Его считали виновным в том, что он фактически осуществил захват государства и передал контроль над стратегическими секторами экономики индийской олигархической семье Гуптов. Выходцы из Индии, которые строили свой бизнес в сфере IT и телекоммуникаций, де-факто стали руководителями ЮАР.

Новым руководителем страны и надеждой Африканского национального конгресса является Сирил Рамафоса. Один из элементов его политической программы - борьба с засильем коррупции и очищение АНК от тех, кто его дискредитирует. Отставка Зумы стала позитивным сигналом для бизнес-среды, произошло оживление экономики. Однако темпы экономического роста недостаточны, чтобы покрывать потребности населения. Поэтому в этом году на выборах Рамафоса, скорее всего, будет использовать популистские лозунги, наиболее опасен из которых - экспроприация земель белых фермеров в ЮАР.

Но есть еще более радикальный политик - лидер южноафриканского движения "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема, который вообще призывает лишить всех белых не только земли, но и активов в других секторах экономики. Это огромный риск для инвестиций, но шум, поднятый вокруг этого, значительно преувеличен. Возможно, немного подкорректируют объемы земельных владений, но до зимбабвийского сценария не дойдет.

Политолог Александр Мишин Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

- Кстати, о Зимбабве: как страна преодолевает кризисную ситуацию, которая осталась в наследство от предыдущего руководителя?

- После того как в конце 2017 года произошло фактическое свержение диктатора Роберта Мугабе, переходным руководителем страны стал креатура того же Мугабе Эмерсон Мнангагва, эдакий зимбабвийский Дзержинский. Летом состоялись выборы главы государства, на которых Мнангагва получил очень неубедительную победу. Он получил чуть больше, чем 50% голосов.

Кстати, политическими консультантами Мнангагвы были россияне - представители группы Вагнера (частная военная компания (ЧВК) Вагнера - российская военная структура, состоящая из наемников, - "Апостроф"). То есть они не только снабжают наемниками, но и предоставляют политические консультации. Россияне фактически разрабатывали предвыборную кампанию Мнангагвы.

Экономическая ситуация в стране улучшилась. А сам Мнангагва защищает интересы китайцев, которые очень заинтересованы в хроме, добываемом в Зимбабве. У новоизбранного президента также мощные связи с Москвой, поэтому говорить, что страна быстро либерализируется, скажем, по примеру Ганы, не стоит.

- Как вы оцениваете шансы выборов объединенного ливийского парламента, удастся ли объединить Восток и Запад?

- Главная проблема Ливии состоит в том, какой объем амбиций у руководителя ее вооруженных сил Халифа Хафтара, который поддерживает очень тесные связи с русскими. Он уже несколько раз посещал Москву и встречался там с высшим руководством, в частности, с Сергеем Шойгу. Сможет ли Хафтар пойти на уступки? У него самый большой контроль над территорией Ливии и значительная военная сила. Однако у него нет международного признания.

Правительство Фаиза аль-Сараджа в Триполи ориентируется на государства Запада. Западные государства пытались примирить легитимное правительство и Халифа Хафтара. Но есть препятствия для воплощения в жизнь Схиратських соглашений о создании в стране объединенного правительства, проведения выборов главы государства на всей территории Ливии и формирования общеливийского парламента. Легитимное правительство имеет слабые позиции внутри страны и не может похвастаться даже контролем всего Триполи. Остается открытым также вопрос интеграции к диалогу этнических групп юга. В стране около 70 племен, и все они сложно сосуществуют, этот фактор тоже не способствует объединению. Поэтому сложно сказать, какой будет объединенная Ливия. Перспективы создания правительства национального согласия до сих пор нечеткие.

Как это ни парадоксально, несмотря на то, что в политической жизни страны - хаос, Ливия продолжает качать нефть и реализовывать ее на международных рынках. То есть война и экономический упадок в случае Ливии - не совсем связанные вещи. Вопрос безопасности нефтяных объектов - первоочередной для всех групп. Как ни парадоксально, ВВП Ливии растет.

- Нигерия - страна с самым стремительным ростом населения в мире, какие тенденции ее экономической и политической жизни?

- В экономическом плане страна вышла из рецессии. Во-первых, этому способствовало то, что удалось обуздать различные бандформирования и повстанцев, которые разрушали нефтепроводы и делали многочисленные врезки. Объем краж нефти по дороге к танкерам доходил иногда до семи части от всей добычи. Бизнес с контрабанды нефти - один из главных источников существования нигерийской мафии, повстанческих и террористических движений на территории государства. Правительству частично удалось обуздать эти группы, поэтому доходы от продажи нефти существенно выросли. Вторая причина экономического роста - благоприятная ценовая конъюнктура.

Главный политический риск для Нигерии связан со здоровьем президента Мухаммаду Бухари. В социальных сетях возникают фейки о том, что он умер, а страной руководит некий двойник. Слухи такого плана быстро распространяются. Нигерия - очень многонациональная страна. Бухари - выдвиженец севера, а это, прежде всего, мусульманские группы хауса. А вот юг Нигерии, где в основном добывают нефть, постоянно находится в стрессе из-за этих вестей. Слухи имеют под собой основания: он часто и долго находится на лечении за границей, а информация о его болезни засекречена.

Политолог Александр Мишин Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

В этом году в стране должны состояться президентские выборы, трендом которых станет опять же антикоррупционная борьба. Ожидается, что власть получит другой представитель севера - Атика Абубакар. Интрига в будущих выборах пока отсутствует.

- Кения - одна из самых развитых стран континента, однако после прошлых выборов она столкнулась с политическим кризисом. Можно сказать, что сейчас ситуация там стабилизировалась?

- После протестов недовольных результатами выборов ситуация в стране полностью стабилизировалась. Хотя Раилу Одинга, представитель так называемой оранжевой коалиции, призвал своих сторонников не признавать результатов выборов, на которых победил Ухуру Кениятта, правительству удалось удержать ситуацию под контролем. Сценария образца 2008 года, когда Кения балансировала на грани гражданской войны, удалось избежать.

Кенийская экономика чувствует себя достаточно хорошо, в частности, развивается сектор строительства крупных инфраструктурных объектов - морских портов и железных дорог. Страна ведет активную борьбу за экспорт нефти из Южного Судана и Уганды. В то же время эти правительства рассматривают другое направление - танзанийское. Существуют определенные противоречия между Танзанией и Кенией, и вот официальная Додома пыталась подорвать стабильность в Кении, чтобы показать, что она не может быть надежным транзитером энергоносителей. Кенийские спецслужбы сработали довольно хорошо, поэтому конфликта удалось избежать.

Можно констатировать, что Кения развивается нормально, более того - наравне с Эфиопией считается одним из локомотивов Восточной Африки.

- Одна из проблемных точек - Демократическая Республика Конго. Почему эту страну лихорадит?

- Ситуация в этой стране, мягко говоря, непростая. По сути, Конго - это монархическая республика. После свержения диктаторского режима президента Мабуто к власти пришел оппозиционный альянс во главе с Лораном-Дезире Кабила. После его смерти в 2001 году власть перешла к его сыну - Жозефу Кабила, как в монархической стране. Сформированное им правительство удерживает власть уже 17 лет.

Согласно Конституции этой страны президент может находиться на посту не более двух сроков. Полномочия Жозефа Кабилы закончились в 2016 году. Однако выборов не произошло. Сначала - якобы из-за нехватки финансирования, кроме того, Кабила начал борьбу с оппозиционерами. Сегодня семья президента Кабилы - один из самых богатых кланов в ДРК. Они контролируют очень много секторов экономики, в частности, минерального сырья - колумбита и танталита. Из них производят микрочипы всех мобильных телефонов и компьютеров.

Жозеф Кабила увеличил долю государственного капитала в компаниях-добытчиках, кроме того, он тесно сотрудничает с китайцами и русскими. А по политическим вопросам его консультируют компании Евгения Пригожина (российский бизнесмен, близок к Путину, - "Апостроф"). Россияне также работали над технологической стороной будущей президентской кампании. Наследником Жозефа Кабилы был назначен Эммануэль Шадари. Однако победу на выборах все же получил оппозиционный кандидат Феликс Тшисекеди.