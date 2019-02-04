Войны не избежать: Мадуро отметился жестким выпадом в адрес Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президента США Дональда Трампа покинет Белый дом, "запятнанный кровью", если введет войска в Венесуэлу.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Мадуро призвал Трампа "проявить уважение" и спросил, планирует ли он "повторить Вьетнам в Латинской Америке". Также глава Венесуэлы обратился к оппозиционеру Хуану Гуайдо, который 23 января объявил себя законным временным президентом страны, призвав его "больше не причинять вред Венесуэле и прекратить эту стратегию подогревания переворота".

Как сообщал "Апостроф", советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро покинуть страну. А сам Николас Мадуро, которого США не признают легитимным президентом Венесуэлы, заявил, что американский лидер Дональд Трамп приказал убить его.