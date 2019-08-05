Массовые расстрелы в США: три причины вспышки насилия

В США в течение 3-4 августа произошло три случая стрельбы в людных местах. В техасском городе Эль-Пасо 21-летний Патрик Крусиус открыл огонь из автомата Калашникова по посетителям супермаркета Walmart. Убил 20 человек, более двух десятков - получили ранения. Несколько часов спустя 24-летний Коннор Беттс совершил (с вероятным сообщником) стрельбу в городе Дейтон, штат Огайо, - убил свою сестру и еще 8 человек, 16 - были ранены. Третья массовая стрельба произошла возле города Чикаго, штат Калифорния. Здесь неизвестный открыл огонь по людям, проезжая мимо детской площадки. В результате 7 человек получили ранения.

Своим мнением о причинах вспышки насилия в США с "Апострофом" поделился американский публицист, политический аналитик, президент международного PR-агентства The Willard Group Майкл Виллард.

Наиболее весомая причина стрельбы - культура свободного владения оружием. Некоторые штаты, такие как Техас, даже позволяют носить его открыто - можешь ходить себе с автоматом через плечо - и никто тебя не арестует. Там стрельба происходит каждые выходные.

Другая причина - неправильная интерпретация 2-й поправки к Конституции США, которая вводит "право носить оружие". Там речь идет о тщательно контролируемом государством ополчении. Верховный суд США в 2008 году признал, что она позволяет носить оружие людям, которые не относятся к ополчению. Но поправку принимали 250 лет назад - тогда речь шла о мушкете на один выстрел. Сейчас же, когда люди могут обладать арсеналом автоматического оружия, поправка выглядит просто смешной. Среди части граждан США популярна консервативная индивидуалистская культура "Дикого Запада". И люди считают, что право носить оружие - это способ защитить ее. Но, скажем, легендарный шериф Ваетт Эрп в давние времена запрещал ковбоям вытаскивать оружие в пределах города.

За последние три дня произошло три массовых расстрела - Техас, Огайо и Калифорния. Погибли по меньшей мере 32 человека. Похоже, это наиболее значимое проявление такого насилия за последние 20 лет. Я помню, в 1966 году Чарльз Уитмен залез на колокольню Техасского университета, открыл оттуда огонь и убил 16 человек. Америка была шокирована. В 1999 году произошла трагедия в школе "Колумбайн", когда двое школьников убили 13 человек, а потом себя. Тогда тоже был шок. Сейчас такие события никого уже не удивляют, потому что происходят слишком часто.

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Итак, культура свободного владения оружием стала первопричиной стрельбы на выходных. Вторая важная составляющая - это предубеждение, которое возникло из-за высказываний президента Дональда Трампа о людях с другим цветом кожи. Скажем, преступник из техасского города Эль-Пасо выложил в соцсетях националистический манифест - в нем осудил наплыв латиноамериканцев в США. Мужчина действовал под влиянием собственных предубеждений, а их питали такие же люди, как он сам.

Еще одна причина - неспособность Трампа критиковать ультраправых в США. Два года назад, когда начались беспорядки в Шарлотсвилле, президент заявил, что виноваты обе стороны (в городе штата Вирджиния возникли столкновения между ультраправыми, среди которых были сторонники Трампа, и антифашистами; позже выяснилось, что в расшатывании ситуации важную роль сыграли российские "ольгинские тролли", - "Апостроф"). Копирование стрелками друг друга, о чем говорят иногда, имеет второстепенное значение.

Как уменьшить количество таких случаев? Я сторонник того, что человека и окружение надо тщательно проверять перед тем, как предоставить ему право на оружие. Все огнестрельное оружие надо зарегистрировать. Автоматическое оружие и другое, которое используют военные, надо признать нелегальным для гражданских. Нигде нет свидетельств, что наличие оружия у населения снижает уровень преступности в стране. Кроме того, полиция не верит, что вооруженные гражданские смогут обезвредить стрелка в случае стрельбы в общественном месте. Скорее всего, неподготовленный человек попадет в случайного свидетеля, чем в преступника.

Также я думаю, что замалчивание фактов о стрельбе в СМИ не уменьшит уровень насилия. Благодаря журналистам люди больше узнают, как действовать в таких ситуациях.

Что может уменьшить уровень насилия? Более ответственное отношение к свободному владению оружием и снижение градуса ненависти в США - от уровня президента до простого гражданина. Американское общество должно быть более активным в этом вопросе.

Главные противоречия в США возникают из-за ценностей. Американские ценности противоположны тем, которые исповедует Трамп, у него они явно антиамериканские. Высказывание "сочувствия" пострадавшим со стороны власти уже никого не трогает - это пустые слова.