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Появилось видео ликвидации стрелка, устроившего вторую за день кровавую бойню в США

понедельник, 05 августа 2019, 10:26
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В сети появилось видео стрельбы и ликвидации леворадикального террориста, который убил 9 человек и ранил 26 в Дейтоне, Огайо, США, после чего пытался скрыться от полицейских, но был убит возле одного из местных баров.

Видео было опубликовано рядом американских СМИ.

В прессе отмечают, что жертвами террориста стали люди разных рас, национальностей и вероисповедания.

Видео записано камерой наблюдение на одной из закусочных города. На нем четко видна стрельба, затем людей, которые пытаются скрыться в панике, группу полицейских, которые стреляют по кому-то за кадром. Затем в объектив попадает большая толпа людей, которые эвакуируются с места происшествия и сам преступник, он кого-то преследует с ружьем, но затем падает. В этот момент в него очевидно попали.

"Момент ликвидации леворадикального террориста полицией в городе Дейтон, штат Огайо. 24-летний Коннор Беттс убил 9 человек и ранил 26. Он вёл беспорядочным огонь по белым и чёрным прохожим", - пишут в СМИ.

Как сообщал "Апостроф", ранее полиция назвала имя стрелка, который открыл огонь в баре в городе Дейтон, им оказался 24-летний Коннор Беттс. Он изучал психологию и работал на автозаправке, а также в сети ресторанов быстрого питания. В момент теракта он убил родную сестру и ее приятеля.

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