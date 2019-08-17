Афганский пирог: к чему приведут переговоры США с Талибаном

Недавно завершился очередной раунд переговоров США c представителями Талибана в Катаре. Давно обещанное Трампом мирное соглашение, которое закончит почти двадцатилетнюю войну и позволит американским военным покинуть Афганистан, пока не достигнуто. Но региональные игроки уже готовят фигуры для нового раунда на геополитической шахматной доске. "Апостроф" попытался узнать, когда же состоится долгожданный вывод войск США из Афганистана и кто выиграет от новой ситуации в регионе.

Политическое решение военной проблемы

С приходом Дональда Трампа к власти внешняя политика Соединенных Штатов Америки получила целый ворох проблем, связанных с импульсивными решениями нового президента и его желанием реализовывать, мягко говоря, нереалистичные предвыборные обещания. В частности, акцентируя свою политику на внутренних интересах и проблемах США, Трамп пообещал забрать американских военных из "горячих точек" по всему миру. И если в прошлом году дипломатов и военных "лихорадило" из-за решения Трампа вывести войска из Сирии, то теперь очередь дошла до Афганистана.

"В целом, США уже достигли своих целей в Афганистане. Базы и сети Аль-Каиды,существовшие в Афганистане на момент вторжения США, уже фактически уничтожены. Но остается нерешенным вопрос конфликтов и противоречий внутри страны. В частности, деятельности Талибана, чье противостояние с США сейчас напоминает ситуацию, в которой когда-то оказался Советский Союз после вторжения в Афганистан. Сейчас с точки зрения Вашингтона и значительного количества американских граждан, этот конфликт кажется бесконечным, поэтому Трамп в канун новых выборов обещает закончить его - пусть и не самым лучшим способом, фактически отстранив афганское правительство от процесса", - рассказал "Апострофу" директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Инициированные американцами переговоры с Талибаном на территории Катара имеют целью перевести конфликт из военной плоскости в политическую, что и позволит вывести американские войска. "Через несколько месяцев в Афганистане запланированы выборы, и США очень заинтересованы в том, чтобы они состоялись. Талибан, понятное дело, не наберет критического количества голосов, но будет интегрирован в политический процесс, а в не военное противостояние, которое почти за 20 лет ни к чему не привело. Вашингтон в шаге от достижения своих целей в конфликте. Ведь в случае реализации политического решения, США станут первой страной, которая смогла принести в Афганистан мир, а это придает проблеме ценностное измерение. Ведь достижение мира в Афганистане не просто позволит Штатам не тратить военные ресурсы, но и продемонстрирует, что те ценности, которые несут США, работают. Тем более, что есть пример Ирака, где какой-никакой, но существует политический компромисс. По сравнению с Ираком, Афганистан имеет значительно лучшие перспективы достижения целостности", - пояснил "Апострофу", востоковед, доцент Киевского Национального Университета им. Тараса Шевченко Макар Таран.

США уходят. Останется ли НАТО?

Важным моментом афганского конфликта является то, что войска в этой стране разместил блок НАТО, а не только США. Хотя подразделения силовых структур США - это, конечно же, основа присутствия НАТО в Афганистане: 14 тыс военных из более чем 30-тысячного контингента НАТО являются американцами. На фоне желания Трампа завершить многолетнюю кампанию в Афганистане, между ним и руководством НАТО прослеживается конфликт. Если американский президент говорит о выводе войск, не слишком акцентируя внимание на переговорном процессе с Талибаном, то от НАТО можно услышать только один устойчивый месседж: "Пока конфликт не разрешен, НАТО остается в Афганистане". Впрочем, как убеждены эксперты, не стоит ожидать, что в случае вывода американцев, подразделения других стран НАТО останутся в Афганистане.

"Американцы выведут войска с практически 100% вероятностью. Ведь одтин из главных предвыборных месседжей Дональда Трампа и его администрации. Главная интрига состоит в том, как этот вывод будет проходить и какими будут условия мирного соглашения с Талибаном. Страны НАТО однозначно выйдут из Афганистана вместе с американцами, просто пока в руководстве блока не хотят об этом говорить. Ведь без США, чьи войска являются основой военного присутствия в Афганистане, НАТО там делать нечего", - сообщил "Апострофу" Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики" Украинского института будущего".



Илия Куса: Американцы выведут войска с практически 100% вероятностью Фото: pixabay.com

А вот Игорь Семиволос считает иначе: "У меня есть очень большие сомнения относительно того, что НАТО останутся в Афганистане после вывода американских войск. Диссонанс между заявлениями представителей Альянса и представителей США порожден особенностями политики Трампа. Эта политика, как известно, довольно хаотичная, ее огромная проблема состоит в том, что она совершенно не согласуется с другими участниками процесса", - отметил Игорь Семиволос

Поддерживает коллегу и Макар Таран. "НАТО выйдут из Афганистана вместе с США, и это будет согласованное решение. Без американцев другим странам-членам Альянса там просто нечего делать. Конечно, у Трампа есть определенные противоречия с другими участниками НАТО, но все же США - это основа силовой мощи блока. И поэтому другие государства просто вынуждены будут действовать синхронно с США, как это и было во всех других конфликтных ситуациях".

Китайский интерес к афганскому клубку

Выход войск из Афганистана, независимо от всех последствий, серьезно меняет ситуацию в регионе, открывая окно возможностей для еще незадействованных в афганском клубке государств. И одним из первых претендентов на получение выгоды от новых условий становится Китай, который еще со времен советского вторжения не слишком очевидно, но стабильно проникал в Афганистан.

"Китай довольно глубоко присутствует сейчас в Афганистане. Китай интересуют инфраструктура, добыча полезных ископаемых и использование Афганистана как транзитной страны в рамках своей глобальной инициативы" один пояс - один путь ". Поэтому если США выйдут из Афганистана, первым кто туда придет всерьез и надолго будет Китай, и только вторыми - региональные государства - Индия и Пакистан. Китаю даже не нужно, чтобы был стабильным весь Афганистан, а только регионы, где будут пролегать их транзитные маршруты. Тем более, что Китай умеет работать в зонах с высокими рисками", - пояснил Илья Куса.

Более того, Китаю есть с кем сотрудничать."Афганистан архиважен для Китая, ведь он является одним из самых удобных и комфортных путей реализации китайской стратегии" идти на Запад, - говорит Макар Таран. - Именно в Афганистане Китай может показать, что его концепция развития и экономической помощи работает. Но не надо забывать о Пакистане и Индии, которые вовлечены в события и процессы в Афганистане. Серьезным индикатором здесь является сотрудничество Китая и России. Ведь если США и союзники поддерживают именно правительство Афганистана, то Китай пытается говорить со всеми сторонами".

А вот Игорь Семиволос убежден, что интересы Китая в Афганистане довольно ограничены: "Китай больше интересует экспансия в страны Средней Азии, чем в Афганистан. Хотя такой сценарий не исключен в будущем. Поэтому сейчас китайский интерес, скорее, заключается в обеспечении безопасности границ своих центрально-азиатских партеров от действий Талибана. Что, кстати, совпадает с интересами России".

Пока не достигнута реальная сделка между Талибаном и США, говорить о выходе американцев из Афганистана - рано. Впрочем, военная операция западных государств и без того продолжается уже почти 20 лет, а ее завершение не просто откроет новую страницу истории Афганистана - оно начнет новый раунд азиатской геополитической борьбы.