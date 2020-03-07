Миллиардеры против Трампа: кто поможет Байдену и как разыграют украинскую карту

На этой неделе американский медиа-магнат и миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что снимает свою кандидатуру с демократических праймериз и будет поддерживать на выборах президента США бывшего вице-президента Джо Байдена. Такую же позицию ранее выразили молодежи демократы Пит Бутиджидж и Эми Клобушар.

Помощь Блумберга станет весомой для Байдена, поскольку тот первым пообещал вкладывать миллионы в то, чтобы победить нынешнего американского президента Дональда Трампа. Но важны также интернет-активы и организации Блумберга. Если же Байден выйдет в финал и сразится с Трампом, "украинскую карту" разыграют, но обе стороны вряд ли что-то скажут новое, и тема Украины не будет ключевой во время дебатов.

Об этом в блиц-интервью "Апострофу" рассказал заслуженный адъюнкт-профессор юридического колледжа Университета Вашингтона ЛУИС КАЛДЕРА.

- Как изменит избирательную кампанию заявление Майкла Блумберга о поддержке Джо Байдена?

- Демократические "праймериз" теперь стали гонкой двух людей - умеренного бывшего вице-президента Байдена, который обещает прогрессивные, но постепенные изменения, и либерального сенатора Сандерса, который обещает революцию, направленную против крупного бизнеса.

Выход из борьбы Блумберга, Эммы Клобушар и Пита Бутиджиджа, которые тоже боролись за поддержку умеренных демократов, а сейчас заявили о поддержке Байдена - это помогло Джо консолидировать поддержку 2/3 избирателей демократической партии, которые никогда не проголосовали бы за Сандерса. Блумберг пообещал и в дальнейшем тратить миллионы, чтобы нанести поражение Трампу, поэтому это тоже очень поможет Байдену.

- Все, чья поддержка важна для Байдена - Блумберга или молодых политиков, как Бутиджиджа?

- В долгосрочной перспективе - Блумберга, принимая во внимание его деньги, организации и интернет-активы. Но выход Бутиджиджа и его поддержка Байдена накануне супер-вторника и поддержка Клобушар были очень важным сигналом о том, кто является самой жизнеспособной альтернативой Сандерсу. Поддержка двух молодых кандидатов помогла Байдену победить в определенных штатах и возглавить гонку по количеству делегатов, которые проголосуют за него.

Митинг в поддержку сенатора Берни Сандерса Фото: Getty images

- А как насчет Сандерса? Социалистка Элизабет Уоррен собирается выйти из гонки. Поможет ли это ему?

- Некоторые из ее избирателей перейдут к Сандерсу, но она не заявила о его поддержке. Зато она критиковала его. Поэтому некоторые люди, которые ее поддерживают, например женщины-выпускницы колледжей, могут перейти к Байдену.

- Если в финал президентской гонки выйдут Байден и Трамп, как они разыграют "украинскую карту"?

- Тема Украины, вероятно, повлияет на выборы, но это не главный вопрос, который разделяет кандидатов. Республиканцы будут в дальнейшем пытаться оговорить Байдена, будто он сделал что-то неправильно. Хотя они так и не смогли объяснить, что такого неправильного по украинским законам сделал Байден, что нарушало бы законы США. В Штатах очень суровые антикоррупционные законы, и если бы что-то произошло, против него провели бы расследование и Байден был бы наказан. Но поскольку этого не произошло, то это еще раз доказывает, что задача была - использовать расследование в другой стране, чтобы запятнать Байдена и посеять сомнения в его честности - и больше ничего.

Демократы со своей стороны не забудут, что Трамп ставил личные политические интересы выше обязанностей президента, которые заключаются в честном выполнении законов и обязанностей перед союзником США в период войны. Романтическое увлечение Трампа Путиным и Россией и превышение полномочий, за что его подвергли импичменту, и в дальнейшем будет мотивировать демократов нанести Трампу поражение, хотя подконтрольный республиканцам Сенат его оправдал.

- Как разыгрывание "украинской карты" повлияет на украино-американские отношения?

- Будет продолжаться двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе, которая будет опираться на мнение о том, что Украина это оплот против российской агрессии в Европе. В частности, Украине предоставят финансирование на военную помощь и вооружение несмотря на то, что Трамп предпочел бы удовлетворять "мистера Путина" или требовать от Европы сделать больше. Будут и такие, как адвокат Трампа Руди Джулиани и другие республиканские сенаторы - они будут требовать и в дальнейшем расследования, чтобы прикрыть обвинения Трампа против Байдена, которым уже никто не верит.

Американские сенаторы после встречи с президентом Украины Фото: Getty images

Украина поступит мудро, если на государственном уровне будет более активно бороться с коррупцией и отказываться прибегать к шагам, которые можно рассматривать как занятие чьей-либо позиции в американских выборах.

Хотя на первом месте в американских президентских выборах будут внутренние проблемы, подтверждение лидерства США в мире в сферах поддержки демократии, поддержка наших союзников и борьба с авторитарными режимами. Это может быть многообещающей частью борьбы демократов против действующего американского президента. Единственное, что неизвестно - это возможность, масштабы и характер вмешательства России в выборы во имя Трампа.

- Всем лидерам президентской гонки - Сандерсу, Байдену и Трампу - более 70 лет. Почему так получается, что молодые кандидаты в президенты не могут получить достаточной поддержки избирателей?

- Дело в том, что избиратели ценят то, что, как они думают, знают работу людей, которых они видят на правительственной службе в течение десятилетий. Джо Байден имеет личные отношения с тысячами должностных лиц из демократической партии на местах, партийными лидерами, председателями профсоюзов, спонсорами и активистами. Он участвовал в сотнях политических баталий с людьми, которые лояльны к нему.

Во время кризиса - когда надо сбросить Трампа - они хотят прежде всего кандидата, способного победить. В другой ситуации они бы позволили себе роскошь - попробовать какого-то новичка или выйти за рамки, выбирая кандидата. Но 2020 год - не время для этого. Хотя Берни Сандерс все еще является новым революционным кандидатом, большинство домкратов лишь продемонстрировали, что выбирают известного и испытанного кандидата, который дает им шанс победить Трампа.