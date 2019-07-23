Борис Джонсон вынудит Европу забыть про Украину, но есть важный плюс

22 июля бывший мэр Лондона и глава МИД Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании. Он одержал победу в результате голосования, в котором приняли участие около 140 тыс. членов Консервативной партии во всем Соединенном Королевстве. В своей краткой речи Джонсон пообещал осуществить Brexit, объединить страну и победить лидера лейбористов Джереми Корбина. Новый премьер, в отличие от своей предшественницы Терезы Мэй, выступает за "жесткий Brexit" – выход из ЕС без какого-либо соглашения.

"Апостроф" расспросил у экспертов в Украине и за рубежом, чем такая позиция грозит Британии, Европе и Украине. Свои ответы дали эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса и ведущий эксперт по вопросам британской торговой политики после Brexit, директор UK Trade Policy Project Дэвид Гениг.

Политики поставили свои интересы выше государственных – Илия Куса

Украине не выгоден жесткий Brexit, за который выступает новый премьер-министр Британии Борис Джонсон, потому что он ослабит Евросоюз. В этом случае европейские политики еще больше погрузятся в свои проблемы и вопросы Украины отойдут на второй план.

Украине придется заново подписывать торговые договоры с Британией после выхода ее из ЕС. Но системных отношений между Киевом и Лондоном практически никогда и не было, так что это шанс их перезапустить. Можно было бы выторговать для себя лучшие возможности, но это маловероятно – наша внешняя политика очень своеобразная: она имеет рефлексивный, оперативный характер. У нас нет стратегии по направлениям, мы не понимаем, чего мы хотим от Британии, нет эффективных отношений, сложившихся с ней. Наши отношения опираются только на противодействие России, а этого недостаточно. Для того, чтобы заключить торговую сделку, надо понять, какие у нас торговые интересы в Великобритании.

История с Brexit это для нас урок, что может произойти, когда политики ставят свои личные или политические интересы выше государственных. Это приводит к трагедии общенационального масштаба и цену за это платят граждане.

Для Британии победа Джонсона означает, скорее всего, то, что она выйдет из ЕС по сценарию "жесткого Brexit". Поскольку Борис Джонсон является одним из самых ярких сторонников этого варианта.

Во-вторых, внутриполитический системный кризис в Британии, который охватил все партии и органы власти, будет продолжаться, поскольку Джонсон не является идеальным кандидатом для того, чтобы объединить все политические силы и переформатировать саму систему. Он является представителем только одного направления британской политики – традиционных консервативных идей в своей партии.

В-третьих, кризис в отношениях между регионами и центром продолжится. Поскольку Джонсон является сторонником жесткого Brexit, это значит, что его конфликты с Шотландией и Северной Ирландией лишь усилятся, поскольку они выступают против выхода из ЕС, особенно националисты. Шотландцы уже заявили, что организуют новый референдум о независимости, и если случится жесткий Brexit, то так и произойдет.

Относительно внешней политики, Джонсон будет ориентироваться на США, у него очень хорошие личные отношения с Дональдом Трампом. Скорее всего, британский премьер будет довольно жестким в отношении России, поскольку он будет вынужден идти в фарватере Штатов, следовать их внешней политике по основным вопросам, если, конечно, он захочет получить поддержку Дональда Трампа и его администрации. А он захочет это сделать, поскольку ему будут нужны новые внешнеполитические торговые партнеры для того, чтобы компенсировать потери от Brexit. Поэтому его внешняя политика будет практически полностью проамериканской; возможно, произраильской и антироссийской. Отношения с Россией вряд ли улучшатся во времена Джонсона. И это единственный позитив для нас.

Британии надо найти собственный путь - Дэвид Гениг

"Мы пока не имеем догадок, как будет развиваться внешняя политика, но, учитывая инцидент в Солсбери, я не думаю, что произойдут серьезные изменения в отношениях с Россией. По крайней мере, пока.

Для Джонсона лучший путь преодолеть кризис, это сплотить как можно больше членов парламента по соглашению о Brexit. За основу придется взять ту сделку, которую заключила Тереза Мэй. Возможно, новый премьер ее изменит или вообще выберет путь выхода из ЕС без соглашения – увидим.

Можно было бы ожидать, что Джонсон будет проамериканским лидером, но иметь отношения с Дональдом Трампом трудно – для него отношения ничего не значат. Глава Вашингтона считает, что "Америка прежде всего". Это не очень хорошо для заключения равноправной торговой сделки. С другой стороны, мы имеем очень хорошие торговые и инвестиционные отношения с США, и многие американские компании хотели бы, чтобы Великобритания осталась в ЕС. Членство там дает как свои вызовы, так и возможности. Британии придется найти собственный путь в мире".