"Развод" Британии и Евросоюза: как Украине получить выгоду от Brexit

Со времен без преувеличения судьбоносного референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году чуть ли не весь мир - кто с попкорном, а кто с валидолом - наблюдает за громким политическим спектаклем современности. Британские премьеры падают один за другим, парламентарии ломают последние копья в спорах, а момент окончательного выхода - с соглашением или без - все ближе. В целом океане проблем и новостей о Brexit легко утонуть. Но "Апостроф" попытался не поддаться соблазну с головой окунуться в островные страсти, а найти ответ на четкий, но от этого не менее сложный вопрос - что получит и потеряет Украина в результате Brexit.

Готовиться нужно к жесткому сценарию

Для того чтобы разобраться, какое же влияние на Украину окажет уже такой близкий Брексит, следовало бы сначала узнать, каким он будет. Ведь одно дело - достижение соглашения между Лондоном и Брюсселем. Совсем другое - так называемый жесткий выход, здесь и сейчас, без всякого соглашения. Тем не менее, долго ломать голову над неопределенным ответом не придется. Ведь сейчас все обстоятельства и тенденции говорят в пользу того, что выход Британии из ЕС состоится без договоренностей.

"Миру стоит готовиться именно к жестокому Брекситу. Между основными политическими игроками в Великобритании нет даже намека на консенсус по поводу сценария выхода из Евросоюза. Лейбористы нацелились на законодательный запрет жестокого Брексита с последующим проведением досрочных выборов в парламент, а консерваторы в большинстве занимают прямо противоположную позицию. Третья сторона, а именно - еврочиновники из Брюсселя, не стремятся к отсрочке выхода. А, следовательно, 31 октября остается дедлайном", - пояснил "Апострофу" британист, редактор Toynbee Prize Foundation Егор Брайлян.

Таким образом, действующая власть и в Британии, и в ЕС нацелились на жесткий сценарий Брексита. И вероятность кардинального изменения ситуации остается низкой даже в случае резкой перестановки во властных кругах Соединенного королевства.

"Если вдруг к власти в Британии до 31 октября не придут лейбористы, сделки не будет. И даже если это случится, то ситуация будет очень сложной. Ведь соглашение, которое разработала Тереза Мэй, уже четыре раза отклонял парламент. А Евросоюз четко дал понять, что разрабатывать и подписывать новое соглашение он не будет. И поэтому, даже если в результате какого-то политического потрясения к власти придут лейбористы, единственным аргументом в пользу соглашения с ЕС будет их нежелание жесткого Брексита", - отметил в разговоре с "Апострофом" Илия Куса, эксперт-международник Украинского института будущего.

Ослабление ЕС и спад интереса к Украине

Поэтому жесткий Брексит сегодня кажется неизбежным. И его прогнозируемые результаты несут целый ворох негативных последствий как для Британии и ЕС, так и для Украины. Правда, учитывая довольно незначительные объемы экономических контактов Украины и Великобритании, в основном нам следует ожидать негативных политических последствий.

Самой очевидной сферой, где проявится влияние Брексита, являются евроинтеграционные стремления Украины. "Брексит станет сильним ударом по единству Евросоюза. Конечно, центробежные тенденции в нем существовали и до того, но с выходом Британии они получат серьезные аргументы. Собственно, влияние Брексита уже довольно ощутимо даже в Украине, где начинает звучать вопрос о целесообразности вхождения в структуру, от которой такое развитое государство, как Великобритания, старается дистанцироваться. Также сильнее будут проявляться персональные интересы и позиции конкретных членов ЕС. И если до этого Украине удавалось выстраивать отношения с ЕС как с институтом, то вполне возможно, что теперь придется искать более персонализированные подходы - а это гораздо более сложная задача", - рассказал "Апострофу" Егор Киян, аналитик МЦПИ по экономическим вопросам.

Илия Куса:"Брекзит станет сильним ударом по единству Евросоюза" Фото: gettyimages.com

"ЕС тоже понесет потери от Брексита без соглашения. А ослабление Евросоюза само по себе открывает возможности для роста в нем внешних воздействий. И не стоит сомневаться, что та же Россия воспользуется такими возможностями. Тем более, что Великобритания, которая всегда серьезно выступала против России на международной арене, будет погружена в собственные проблемы, а Брексит уже давно стал глубоко внутренней британской проблемой, вопросом национальной идентичности. Поэтому ей будет не до давления на Россию и участия в решении украинского-российского конфликта. В условиях, когда наша позиция в Евросоюзе не слишком сильна как в плане информационного нарратива, так и конкретных позиций, Брексит однозначно обернется негативными политическими последствиями для нас", - отметил Илия Куса.

Несмотря на негативные факторы, не стоит считать, что Брексит в корне изменит позицию Британии по Украине, и вместо друга и партнера мы получим очередного недоброжелателя.

"Конечно, в случае ухудшения экономической ситуации в Великобритании в результате Брексита, особенно в случае возможного дефолта, интерес Британии к Украине, каким бы он ни был сейчас, исчезнет. Поэтому внешнеполитическое влияние Соединенного Королевства в Восточной Европе значительно снизится. Тем не менее, не стоит забывать, что, несмотря на все негативные обстоятельства, Великобритания остается последовательным сторонником защиты и восстановления территориальной целостности Украины. И эта позиция не изменится даже в результате серьезных экономических потрясений", - убежден Егор Брайлян.

Получится ли у Украины "нажиться" на Брексите?

Конечно, масштабные международные события и процессы, к которым относится Брексит, не могут иметь исключительно одностороннее влияние на ситуацию. Поэтому среди политического негатива, который несет Украине "развод" Великобритании и Евросоюза, вполне можно найти что-то, что "подсластит пилюлю" для нас.

В первую очередь стоит отметить, что интегрированность Великобритании в Евросоюз часто выступала в роли сдерживающего фактора для внешней экономической деятельности островного королевства.

"Хотя Великобритания оставалась вне Шенгенской и еврозоны, она была частью таможенной политики Евросоюза. И Брексит открывает для Великобритании возможность независимого установления таможенной политики в отношении третьих сторон. Украина может этим воспользоваться, чтобы в какой-то степени расширить объемы торговли с Великобританией. Ведь, если раньше, например, Евросоюз установил пошлину на ввоз сырья, то она была обязательной и для Британии. Теперь же, если Великобритания захочет что-то закупать в Украине, то она сама будет решать, какие пошлины применять, если применять вообще", - пояснил Егор Киян.

Тем не менее, не стоит возлагать большие надежды на взлет украинской-британской торговли после Брексита. Сейчас торговля с Британией занимает в общем объеме внешних торговых отношений нашего государства чуть более 2%. И в случае прироста даже в трехзначных процентах, украинско-британские экономические связи все равно будут оставаться незначительными.

Не стоит возлагать большие надежды на взлет украинской-британской торговли после Брекзита Фото: gettyimages.com

"Ничего нового, кроме пересмотра ныне существующих мизерных торговых соглашений, мы Британии предложить не можем. Ведь в основном Украина производит сырье, которое и продает. Единственный вариант, это когда при экономических проблемах после Брексита в Британии возникнет спрос на продукт, который сможет как-то эти экономические потери компенсировать. Поэтому в каких-то узких областях прогресс возможен", - отметил Илия Куса.

Кроме того, как это ни парадоксально, но отход от ЕС с его консолидированной позицией также может стать положительным фактором для британской поддержки Украины. Но опять же, только в случае, если в результате внутренних британских проблем эта поддержка не исчезнет.

"Британские дипломаты в Украине признаются, что часто оказывать поддержку нашей стране Британии проще вне Евросоюза и различных международных форматов. Особенно это касается военной помощи", - подытожил Егор Брайлян.