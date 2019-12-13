Выборы в Британии: шотландцы вновь заговорили об отделении

Результаты парламентских выборов в Великобритании, на которых победили сторонники Brexit, дали политикам в Шотландии повод вновь вспомнить об идее проведения референдума о независимости от Лондона.

Соответствующее заявление сделала лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен, передает The Independent.

Стоит отметить, что несмотря на высокий результат Консервативной партии, партия Стерджен также значительно увеличила свое представительство в парламенте.

По ее мнению, это свидетельствует о том, что шотландцы не хотят выходить из Европейского Союза. Стерджен добавила, что выход Шотландии из ЕС приведет к "гонке на выживание" в таких вопросах, как защита окружающей среды и права рабочих. По ее словам, "будущее Шотландии должно быть в руках шотландцев".

Глава Шотландской национальной партии заверила, что осознает, что не все, кто отдал за нее голоса, хотят независимости от Великобритании. При этом она подчеркнула, что в любом случае вопрос о будущем Шотландии должны решать именно ее жители.

Напомним, Консервативная партия премьера Великобритании Бориса Джонсона по результатам выборов получила большинство в британском парламенте. В случае победы Джонсон обещал провести Brexit до 1 января 2020 года.

Подробнее о возможных последствиях Brexit читайте в материале "Апострофа": Разъединенное Королевство: как Brexit ставит Британию на грань распада.