В российском Екатеринбурге прошла волна протестов вокруг строительства храма святой Екатерины, который хотят возвести на месте одного из городских скверов. Президент РФ Владимир Путин в официальном комментарии заявил, что согласно принципу демократии необходимо провести опрос по поводу строительства храма. При этом в беседе с журналистом хозяин Кремля дал понять, что считает тех, кто протестует против строительства храма, безбожниками.

К тому, что происходит в Екатеринбурге привело мегамошенничество на высшем государственном уровне и чудовищная пропаганда власти. Такое мнение высказал "Апострофу" российский блогер и финансист Слава Рабинович.

Что на самом деле произошло в Екатеринбурге, если посмотреть на эту ситуацию с высоты птичьего полета? Все просто.

В 1999 году, в качестве одной из технологий мобилизации "лохтората" и фальсификаций, силовые структуры, стоявшие за попыткой избрания Путина президентом, взорвали жилые дома в Москве и Волгодонске и попались на попытке такого же подрыва в Рязани.С тех пор любые преступления для путинской ОПГ, даже такие, против человечности – не проблема. Ответственность не наступает. На всех уровнях - от Путина до Арашукова, от Патрушева до убийц Бориса Немцова, от Сечина до убийц Валерия Пшеничного. С тех пор и любые фальсификации - не проблема. От президентских "выборов" до "выборов"-невыборов любого уровня.

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В 2003 году Путин, Сечин и другие члены самой верхушки путинской ОПГ уничтожили ЮКОС, с его рыночной капитализацией в 40 млрд долларов, украли себе (в полностью контролируемую ими "Роснефть") бывшие активы ЮКОСа, и незаконно судили и упрятали в тюрьму Ходорковского. С тех пор в стране путинской ОПГ разрешен любой грабеж всего и всем - на всех уровнях.

В 2011 году политические жулики и государственные преступники Путин и Медведев объявили об обратной рокировке - вопреки Конституции, которая запрещала возвращение Путина на любой другой срок, свыше первых двух сроков подряд. Причем объявили об этом наиболее циничным образом: "Мы обо всем этом еще четыре года назад договорились" - два т.н. "юриста" признались, что совершают мега-мошенничество на государственном уровне, совершают де-факто государственный переворот, совершают государственную измену, совершают тягчайшее уголовное преступление - силовой захват и узурпацию власти. Москва возмутилась, вышла на огромные демонстрации - и "печень по асфальту", да еще и в буквальном смысле. Замечу, что тогда екатеринбуржцы не вышли вместе с Москвой.

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Между 2011 и 2019 годами произошло много чего. Но такое мегамошенничество на высшем государственном уровне, демонтаж и разрушение самого государства со всеми его ветвями власти, тотальные ложь и лицемерие, космические воровство и коррупция, круговая порука и чудовищная пропаганда - все это привело к тому, что произошло и происходит в Екатеринбурге в эти дни.

"Православнутые" долларовые мультимиллиардеры, с виллами на Лазурном берегу, домами и гражданствами в Великобритании, желают замаливать грехи и ставить себе памятники, не отходя от временно вынужденных вахтенных мест работы. Полностью разложившаяся Русская Православная церковь, учрежденная Сталиным, Берия и НКВД, кормится с их рук в особо крупном размере, потому что потеря простых прихожан не позволяет РПЦ содержать саму себя и жирно есть. Местная администрация, которую никогда никто не выбирал, продает любые индульгенции за деньги. И в качестве шулера ставит вопрос "храм или сквер", когда такого вопроса, в принципе, не существует: в Екатеринбурге на расстоянии менее одной тысячи метров именно от этого сквера находятся шесть (!!!) действующих храмов.

Но разве всего этого нельзя было ожидать? Разве в 2019 году могло быть по-другому? Вы не знаете? Не очень уверены в ответе на этот мой вопрос?

Тогда перечитайте краткую историю России за последние двадцать лет, изложенную выше, и подумайте снова.

Пока вы не выйдете на наш, наш, не чей-либо, а наш "Майдан" (или зовите его как хотите), пока вы не сметете преступную власть незаконной путинской ОПГ, захватившей и узурпировавшей ее, пока вы не восстановите конституционный строй и не отстроите заново демонтированное государство - у вас будет эта непрекращающаяся спираль преступлений путинской ОПГ и попыток ухода от ответственности за них.

Выходит Москва - должны выйти Екатеринбург и все остальные города. Выходит Екатеринбург - должны выйти Москва и все остальные города. Только так победим. И никак иначе. Все остальные способы остались в прошлом, поезд ушел: путинскую ОПГ от незаконно захваченной и узурпированной ею власти мирно, с песнями Цоя, отодрать не удастся.