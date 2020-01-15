Майдан в "карманной республике" Путина: почему Кремль слил своего "президента"

Одним из ключевых тезисов российской пропаганды было и до сих пор остается утверждение, которое сводится к тому, что "любой Майдан - это катастрофа". Впрочем, в свете событий последних дней в полностью подконтрольной РФ непризнанной республике Абхазия, возгласы о том, что "вы что, хотите как в Украине", звучат особенно иронично. Ведь в Сухуми состоялись события, которые крайне сложно не назвать "майданом". "Апостроф" попытался разобраться, как Москва докатилась до такой жизни, и почему ей приходится поддерживать народные протесты в своих "карманных республиках".

Как Сурков "дал добро" сухумскому "майдану"

Еще осенью 2019 в Абхазии состоялись "президентские" выборы, на которых с перевесом всего в один процент победил действующий руководитель "республики" Рауль Хаджимба. Впрочем, оппозиция во главе с Алхасом Квицинией результат не признала и подала в суд. И когда 9 января суд в очередной раз перенес заседание, терпение абхазских оппозиционеров лопнуло. На улицах Сухуми вспыхнули протесты, а под вечер возмущенная толпа с участием "гостей" из террористического непризнанного образования ДНР захватила администрацию президента, требуя его отставки. Требование протестантов поддержал и "парламент" Абхазии, который тоже призвал президента уйти в отставку.

Сначала Рауль Хаджимба отвергал требования оппозиции и демонстрировал намерения держаться за должность до последнего. Даже проигнорировал приговор кассационной коллегии "Верховного Суда" непризнанной Абхазии, которым было отменено "решение ЦИК" о победе президента на выборах 2019 и назначены новые выборы на 22 марта. Но когда в Сухуми срочно прилетел со свитой Владислав Сурков - руководитель аппарата правительства РФ и главный "куратор" "непризнанных республик" в Кремле - Хаджимба резко передумал. 13 декабря "президент" объявил, что слагает полномочия и даже не будет баллотироваться на выборах в марте.

Позиция России по абхазским событиям вызывает ряд вопросов. Ведь поддержка по своей сути "революционного" выступления Москвой - весьма нехарактерна. В среде анонимных телеграмм-каналов, которые в России выступают важной составляющей информационного пространства, уже даже начали раздаваться тезисы о том, что события в Сухуми - проявление борьбы между "башнями Кремля". Впрочем, анализ контекста событий в Сухуми свидетельствует, что правда может быть несколько более прозаичной.

Владислав СурковФото: Getty images

Местные споры или очередная битва между "башнями Кремля"

Дело в том, что схватка между различными абхазскими политическими группировками почти не меняет общий политический расклад и влияние Кремля на ситуацию.

"Россия действует так, как она действует всегда - исключительно путем подбора тех или иных кадров на основе принципа лояльности. Из смещением с должности "президента" Хаджимбы глобально ситуация не меняется. Для России любой персонаж может быть приемлемым во главе Абхазии, если он придерживается российского курса. Сурков со своим окружением прилетел в Сухуми не столько, чтобы спасать ситуацию, сколько, чтобы оценить альтернативу действующему президенту. Для России более важно, чтобы в Абхазии не было серьезного обострения ситуации, а потому ее устроит любая персоналия, которая будет лояльной", - отметила в разговоре с "Апострофом" политолог Олеся Яхно-Белковская.

Впрочем, россияне не были бы собой, если бы не попытались нагреть руки на абхазской ситуации. Существуют свидетельства, что вместе с Сурковым в Сухуми прилетал Инал Ардзимба, родственник первого "президента" Абхазии Владислава Ардзинбы, член одной из самых влиятельных абхазских кланов. До сих пор Инал занимался лоббированием абхазских интересов в Кремле (а заодно в 2014 году по указанию Суркова занимался вопросами ДНР-ЛНР и даже "Бессарабской народной республики"). Но существует вполне реальная перспектива, что его теперь "впихнут" в абхазское правительство. Тем более, что оппозиционер Алхас Квициния еще на выборах 2019 предлагал Ардзибме пост "премьера" Абхазии. Если питомец Суркова возьмет под свое управление Абхазию, то у его кремлевского патрона появится возможность "по самые локти" запустить руки в тот немаленький бюджет, которым РФ дотирует Абхазию.

Но есть и другие важные нюансы в политической жизни непризнанной республики, которые ставят перед Кремлем ряд вызовов.

"Абхазия - очень специфический регион, и даже советская власть старалась не очень сильно влезать в местный сложный комплекс социальной реальности. И все попытки современного Кремля взять под полный контроль политическую жизнь в Абхазии не имеют серьезной перспективы. И поэтому считать, что из Кремля легко управлять местными процессами - это ошибка. Я считаю, что мы наблюдаем не за махинациями со стороны Суркова или кого бы то ни было, а за местными очень жесткими политическими разборками. А Сурков и Кремль здесь являются скорее не организаторами, а заложниками ситуации. Для Москвы - это трудный выбор, ведь после сухумских событий Кремль теряет моральное право комментировать смену власти в постсоветских странах под влиянием массовых протестов", - рассказал "Апострофу" политолог Андрей Окара.

Что Абхазии можно, другим - нельзя

Таким образом, поддержав "майдан" в Сухуми, Россия угодила в неловкое положение. С одной стороны, удалось канализировать недовольство и политический конфликт, с другой, Кремль заложил мину под выстраиваемую годами "антимайданную" пропаганду. Тем не менее, считать, что пример Абхазии подхватят другие "опекаемые" Россией псевдо-республики или даже национальные окраины самой РФ - несколько преждевременно. Ведь фактически в Абхазии произошли "изменения без изменений".

Флаг непризнанной республики АбхазияФото: Getty images

"Абхазские события не влияют кардинально на политику и геополитику в регионе. И это для Москвы важно. Конечно, Кремлю невыгодно показывать, что на территориях, которые он контролирует, возникает недовольство. Но в абхазском случае Россия выбрала другую тактику - просто заменить одни персоналии на другие. Ведь недовольство, которое порождено сложным экономическим положением, никуда не исчезнет. Поэтому лучше канализировать его, найдя других персонажей, которые будут проводить ту же политику", - сообщила Олеся Яхно.

Кроме того, из-за своих исторических особенностей Абхазия является эдакой "белой овечкой" в российском имперском проекте, и ее бурная политическая жизнь довольно самостоятельна. Другим "республикам" такая свобода и не снилась.

"В национальных окраинах РФ существует хорошо функционирующий механизм политического контроля. Другие "непризнанные республики" также не самостоятельны, хорошим примером чего является полный контроль РФ над так называемыми ДНР и ЛНР. Что касается Абхазии, то особое ее положение обусловлено тем, что Москве трудно разобраться в сложных абхазских внутренне элитных отношениях, которым десятки и сотни лет", - пояснил Андрей Окара.

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Правда, существует еще одна - чисто экономическая версия. Дело в том, что уже бывший "президент" Абхазии Рауль Хаджимба последовательно выступал против добычи нефти на шельфе Абхазии, где были разведаны запасы объемом в 500 млн. тонн. Причем основные запасы "черного" золота залегают очень удобно - всего в 10 километрах от береговой линии. Разведкой недр с 2009 года занимались структуры НК "Роснефть", председателем которой является Игорь Сечин - один из самых одиозных соратников президента России Владимира Путина. Именно "Роснефть" получила лицензию на добычу нефти, но добывать так и не начала из-за позиции руководства "республики". Учитывая этот факт, вполне вероятно, что "майдан" в Сухуми был инспирирован исключительно из-за этого вопроса. Как никак для "страны-бензоколонки" нефть имеет сакральное значение...