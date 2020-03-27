Конец или пауза: что будет с Евросоюзом после коронавируса

Среди непрерывного потока информации о противостоянии коронавирусной пандемии особое внимание привлекают сообщения о международных инициативах или актах помощи пострадавшим. Ведь, к сожалению, такие новости становятся редкими гостями новостных лент. Сложно не обратить внимание на практическое отсутствие информации о каких-то действиях или инициативах Европейского Союза в ходе борьбы со смертельным вирусом. Это дает стимул для очередной волны "евроскептических" прогнозов. Действительно ли коронавирус бросил тень на светлое будущее объединенной Европы? В этом разбирался "Апостроф".

Пекин и Москва спасают Европу, пока Брюссель молчит

Казалось бы, страны Европы объединяются именно для того, чтобы не оставаться наедине с глобальными угрозами, в списке которых коронавирус уверенно занял первое место. Но среди новостей об общенациональных карантинах и перекрытых границах совсем не видно заголовков в стиле "Евросоюз помог ...", "Евросоюз выделил ...".

Отсутствие пусть не прорывных, но хотя бы заметных инициатив центральных европейских органов выглядит особенно негативно на фоне того, какие силы поспешили нажиться на славе "спасителя" от коронавируса. Среди них Китай, который по всему миру рассылает медицинские маски (среди которых, по печальной иронии, находятся тысячи пакетов, отправленных в КНР Европой, когда коронавирус был еще только китайской, а не мировой проблемой), и Россия, которая, несмотря на очень сложную ситуацию внутри страны, спешит добавить "позитива" своей пропаганде.

Речь идет, в частности, об отправке помощи в Италию под лозунгом "из России с любовью" Министерством обороны РФ, в числе которой медицинское оборудование и даже бригады военных медиков. Нетрудно догадаться, что в условиях, когда ЕС и США заняты собственными проблемами, такие действия Кремля наносят ощутимый удар по идейным основам политики Запада в отношении РФ. "Отправляя военных врачей в Италию, Россия создает огромную дыру в изоляции Москвы на европейской политической арене. Вероятность того, что Италия поддержит очередное продление санкций, введенных против России из-за нападения на Украину, после такого почти равна нулю", - прокомментировал ситуацию директор польского Центра стратегических исследований Витольд Юраш.

Конечно, в поведении России нет ничего удивительного. Кремль не упустил возможности в очередной раз "ткнуть носом" Брюссель в его проблемы. Гораздо больше вопросов вызывают причины такой очевидной пассивности Евросоюза. Итальянцы, судя по всему, не скоро забудут отсутствие помощи от Брюсселя. Как отметила Натали Точи, сотрудница Римского Института международных отношений, ситуация напоминает "возвращение в прошлое, когда Италию оставляли одну. Так было в случае с кризисом еврозоны, потом с миграционной кризисом 2015-2016, теперь с коронавирусом. Ничего не меняется, но на этот раз политические последствия могут быть гораздо серьезнее".

Учитывая такой имиджевый удар, который ЕС как международная организация потерпела от коронавирусной пандемии, нет ничего удивительного в том, что евроскептические прогнозы существенно усилились. Впрочем, если взглянуть на ситуацию в более широком контексте, то становится понятным, что ЕС не столько зашатался под ударами коронавируса, сколько взял паузу, чтобы собраться с силами.

Зал европейского парламента во время карантинаФото: Getty images

Брюссельские миллиарды против коронавируса

Анализ обстоятельств начала коронавирусного кризиса в Европе свидетельствует, что отсутствие заметных действий со стороны европейского центра является вполне логичным следствием неготовности к таким чрезвычайным ситуациям. "Очевидно, у Брюсселя не оказалось соответствующих инструментов на момент начала пандемии. Ведь центральные европейские органы - это инертные бюрократизированные структуры, которые плохо реагируют на стремительные чрезвычайные происшествия. В реалиях распространения коронавируса недостаток лидерства со стороны Брюсселя вполне понятен. Именно поэтому в Европе основные решения и стратегии перешли на национальный уровень", - пояснил "Апострофу" эксперт по вопросам международной политики МЦПИ Николай Капитоненко.

Сам масштаб пандемии, и главное, скорость ее распространения обусловили невозможность какой-то масштабной реакции Брюсселя на события. Ведь в таких условиях определить приоритеты реагирования и оказания помощи может быть очень трудно. "Коронавирусная пандемия является безпрецедентной проблемой, которая поразила все государства Евросоюза. Поэтому принцип европейской солидарности не может срабатывать в полной мере. Если бы кризис ударил только по одной или нескольким странам, политика и действия Евросоюза были бы кардинально другими", - отметил в разговоре с "Апострофом" директор Института мировой политики Евгений Магда.

То, что появление коронавируса в Европе застало врасплох институты ЕС, а реагирование на национальном уровне - которое оказалось значительно быстрее и проще - стало приоритетом для государств-членов ЕС, отнюдь не означает, что в дальнейшем Брюссель будет оставаться бездеятельным. Даже наоборот - в прицеле центральных европейских органов уже оказались проблемы, с которыми они умеют бороться значительно лучше (как никак, в 1957 году эта организация создавалась как чисто экономическое объединение - Европейское объединение угля и стали) - речь идет об экономических и финансовых проблемах. Недавно стало известно о решении выделить более 40 млрд евро государствам-членам Евросоюза для преодоления экономических последствий пандемии, а европейские финансовые институты уже сейчас активно разрабатывают стратегии борьбы с экономическим и финансовым кризисом. Ведь этих 40 миллиардов явно будет мало.

Исследователи-экономисты уже озвучивают цифры в 350 миллиардов евро ежегодно, необходимых для преодоления экономического кризиса, который стремительно надвигается на мир. Где и как искать эти миллиарды - пока вопрос открытый. Однако известно, что Европейская комиссия рассчитывают, что 7,5 миллиардов евро ЕС выделит из собственных средств, чтобы как можно скорее помочь странам, больше всего пострадавших от эпидемии коронавируса: Италии, Франции, Испании и Германии. Кроме того, Европейский центральный банк запустил экстренный пакет помощи объемом 750 млрд. евро, чтобы облегчить влияние пандемии коронавируса. Он будет покупать государственные и частные долги в еврозоне, в частности в Греции и Италии. Таким образом, несмотря на вялые действия Брюсселя в вопросе ликвидации коронавируса, с экономическими последствиями там решили бороться по-серьезному ...

Франкфурт, ГерманияФото: Getty images

Курс ЕС навстречу "идеальному шторму"

Евроскептики, конечно же, спешат расписывать перспективы Евросоюза самыми черными красками. Действительно, риск для европейских институтов - довольно значителен. Ведь их эффективность напрямую зависит от экономической мощи главных "доноров" ЕС - ведущих европейских экономик. И именно от ситуации в Германии и Франции будет зависеть сценарий развития событий. "Если экономики ведущих государств значительно потеряют, то случится ситуация, когда именно их будут спасать в первую очередь. А для остальных членов ЕС не останется других вариантов, как полагаться на собственные силы", - отметил Николай Капитоненко.

Впрочем, даже в случае серьезных экономических проблем, европейские институты вряд ли окажутся в упадке. Ведь Евросоюз это не только механизм вливания средств куда нужно. В первую очередь ЕС - это объединение принципов и идей. И эти принципы коронавирус не может уничтожить.

"Очевидно, что коронавирус повлияет на политические режимы и политические перспективы стран Евросоюза. Ведь это крупнейший международный вызов со времен Второй мировой войны. И политическая особенность пандемии в том, что она делает сильные государства сильнее, а перед слабыми ставит многочисленные вызовы. И также очевидно , что, оглядываясь на опыт Китая, появится спрос на определенные авторитарные решения. Но считать, что Евросоюз в таких условиях откажется от своего главного конкурентного преимущества - демократических принципов - нет оснований", - выразил убеждение Евгений Магда.

Глобальная пандемия и экономический кризис создала обстоятельства, которые можно охарактеризовать как "идеальный шторм". Кто-то в условиях этого шторма старается просто уцелеть, а кто-то - как Россия - заработать политический капитал с помощью одного-единственного самолета, вовремя улетевшего в Италию. Кто-то же, несмотря на серьезные вызовы, сможет удерживать свой курс. Пока Евросоюз, по мнению ряда экспертов, относится именно к последней группе: несмотря на негативный информационный фон, который уже стал привычным явлением, пока нет оснований считать, что главной жертвой пандемии станет именно объединенная Европа.