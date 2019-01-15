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Фармкомпания "Дарница" получила нового гендиректора: что о нем известно

вторник, 15 января 2019, 17:27

Генеральным директором ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) назначен Андрей Обризан.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее Обризан руководил проектом международной компании со штаб-квартирой в Цюрихе (Швейцария), разрабатывающей инновационные продукты в сферах здравоохранения, коммуникаций и безопасности. Новый топ-менеджер "Дарницы" также работал в ряде украинских и международных фармкомпаний, среди которых: Корпорация Артериум, Биофарма, TEVA/PGT Healthcare, RichterGedeon. Кроме того, он имеет девятилетний опыт работы в практической медицине.

В пресс-службе отмечают, что Обризан намерен укрепить лидерство "Дарницы" на внутреннем рынке, наладить партнерские связи с ведущими международными производителями, а также дополнить продуктовый портфель современными, эффективными и доступными лекарственными средствами.

"К нашей команде присоединился настоящий профессионал. Он имеет многогранный опыт не только в фармацевтике, но и в медицине, менеджменте, финансах, маркетинге, создании инновационных продуктов", - прокомментировал назначение председатель исполнительного совета управляющей компании ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" Дмитрий Шимкив.

Напомним, сам Шимкив вошел в руководство "Дарницы" в сентябре минувшего года. До этого он работал замглавы Администрации президента Украины, а еще ранее – возглавлял украинское представительство корпорации Microsoft.

Прежний гендиректор "Дарницы" Светлана Диденко займет должность члена наблюдательного совета компании, где сосредоточится на вопросах стратегического развития.

"Дарница" основана в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2017 году компания получила чистый доход от реализации продукции в размере 2,530 млрд грн, что на 19% больше, чем в 2016 году. Ее чистая прибыль в 2017 году составила 342,111 млн грн.

Бенефициарами компании является семья Загорий, в том числе – депутат Верховной Рады VIII созыва Глеб Загорий.

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