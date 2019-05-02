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У Зеленского высказались о восстановлении ядерного оружия

четверг, 02 мая 2019, 15:04
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Украине нет смысла восстанавливать ядерное оружие и некуда его применять.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Он ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли Украина восстановить тактическое ядерное вооружение.

"Вот сегодня я бы уже не советовал этого делать. Ну, было бы у нас ядерное оружие. Разве, в 2014 году мы бы в Крыму его применили? Мы можем восстановить ядерное оружие, я верю, что у нас есть такой потенциал, но как только мы начнем этим заниматься, мы получим такие санкции, что у нас вообще ничего не останется", - подчеркнул Апаршин.

По его словам, Украина - это гарант выполнения обязательств.

"На сегодняшний день Украина четко выполняет обязательства о сокращении обычных вооруженных сил в Европе. У нас война, у нас есть агрессор, а Украина выполняет все обязательства, ратифицированные Верховной Радой. Но, если мы берем на себя определенные обязательства, то и от вас мы хотим видеть такие же партнерские отношения. Иначе я буду искать другие пути защиты своей территории. И я их найду. И территорию я вам больше не отдам", - отметил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Я могу спланировать войсковую операцию по возвращению Крыма и Донбасса - Иван Апаршин".

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