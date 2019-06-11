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В Киеве презентуют рейтинг самых стабильных госпредприятий Украины

вторник, 11 июня 2019, 12:37
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В четверг, 13 июня в Киеве Международный центр перспективных исследований презентует рейтинг "Финансовая стабильной государственных предприятий в Украине".

Об этом говорится в пресс-релизе МЦПИ.

Мероприятия будет проведена в рамках проекта "Содействия прозрачности и внедрение антикоррупционных мероприятий в государственных предприятиях и органах местного самоуправления в Украине", который реализуется Центром совместно с Институтом экономических и социальных реформ (INEKO). Проект финансируется Официальной поддержкой развития Словацкой Республики (SlovakAid).

Презентация рейтинга будет проведена с целью повышения эффективности управления госпредприятиями и предоставления информации населению и инвесторам о тенденциях финансовой деятельности таких компаний. В рамках исследования были проанализированы 50 крупнейших украинских государственных компаний, также был создан интерактивный портал с результатами.

Мероприятие пройдет в здании информационного агентства "Укринформ", ул. Б.Хмельницкого, 8/16, с 9:30 утра. К участию были приглашены представители государственных органов, местной власти, общественных организаций, эксперты и СМИ.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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