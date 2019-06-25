RU  UA  EN

вторник, 25 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.95
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 июня

13:03
​Появились спутниковые фото взрывов на военных складах в Казахстане
12:55
Месси поразил невероятным промахом на Кубке Америки: опубликовано видео
12:45
Никто не воспримет это нормально: стало известно, почему Виктор Павлик скрывает роман с молодой возлюбленной
12:43
Пропагандисты ДНР заявили о большом провале России на Донбассе
12:34
В Украину идет холодный фронт: синоптик дала прогноз до конца недели
12:32
ТОП-20 партий: эксперты МЦПИ представят рейтинг эффективности политических сил в Украине
12:26
Сенченко рассказал о механизме юридического давления на Россию объединения "Сила права"
12:24
​Кому принадлежит украинский телеэфир: журналисты назвали шесть бизнес-групп
12:12
Зеленский написал грустный пост о решении ПАСЕ по России
12:11
Действовать немедленно: посол объяснил, что должны делать президент и МИД в связи с возвращением России в ПАСЕ
12:06
​Новая рана на теле Киева: в сети делятся шокирующими фото и видео вырубки Протасового Яра
12:00
Европа открыла ящик Пандоры: соцсети продолжают бурно обсуждать решение ПАСЕ по России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко призвала принять новый налоговый кодекс с учетом требований бизнеса

вторник, 25 июня 2019, 11:58
переглянути новину українською

Принятие нового Налогового кодекса, который введет налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль, поможет поднять экономику.

Об этом заявила Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV, передает пресс-служба партии "Батькивщина".

"Главная база теневой экономики - недопустимое налоговое законодательство. Очень высокими ставками налогов наших предпринимателей загнали в тень. База налогообложения в тени. И теперь даже если снижать ставки, из тени экономику невозможно вырвать", - отметила председатель партии "Батькивщина".

Политик убеждена, что надо немедленно принять новый Налоговый кодекс, где вместо снижения ставок будет изменена база налогообложения. В частности, в "Батькивщине" настаивают на том, чтобы вместо налога на прибыль ввести налог на выведенный капитал, на чем уже не первый год настаивают отечественные предприниматели.

Кроме этого, Юлия Тимошенко предлагает рассмотреть возможность заменить коррупционный налог на добавленную стоимость налогом на реализацию.

"Почти 50 стран в мире не используют налог на добавленную стоимость - среди них США, Сингапур. НДС - самый коррумпированный налог в Украине. Из бюджета больше вымывается НДС, чем пересчитывается. Если мы получим базу, как в Сингапуре или в США, только немного упрощенную, мы получим совсем другие результат", - отметила политик.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Деньги или санкции: как мировые бренды покупают крымское оборудование в обход закона

​Арсений Финберг о том, как CRM позволяют автоматизировать и масштабировать бизнес

Как Audi Q8 покоряет Украину - интервью основателя "Audi Центр Одесса Юг" Максима Шкиля

По имени не называть, или "Корвалольные войны" украинских фармацевтов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: