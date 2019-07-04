Лидер страхового бизнеса в Украине "АХА" меняет название

С 1-го июля лидер страхового рынка Украины, компания "AXA Cтрахование" меняет название, теперь она будет называться "Страховая компания "ARX".

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Уточняется, что "AXA Страхование Жизнь" будет работать под брендом "ARX Life".

В компании отмечают, что "ARX" в переводе с латыни обозначает "крепость, замок, цитадель" и такое название больше отражает основной атрибут страхового бизнеса – надежность.

"Каждый клиент компании может быть уверен в том, что "ARX" максимально защитит его интересы и выполнит все свои обязательства", - сообщили в компании.

"Страховая компания "ARX" и "ARX Life" является правопреемником "АХА Страхование" и "AXA Страхование жизни". Мы продолжаем работать со всеми банками, автодилерами, партнерами в региональной сети, корпоративными клиентами, а также с теми же ассистирующими компаниями и подрядчиками. Качество услуг клиентам и партнерам остается на таком же высоком уровне - 92% клиентов довольны сервисом компании", - отмечается в пресс-релизе ARX.

Основным акционером "Cтраховой компании "ARX" является канадский холдинг "Fairfax limited". Пост председателя правления занимает Андрей Перетяжко, первый заместитель председателя – Максим Межебицкий, заместитель председателя правления и генеральный директор компании "ARX Life" - Вячеслав Гавриленко.

Среди достижений компании за 2018 год называются следующие: компания стала лидером по размеру чистых страховых премий и чистых страховых выплат (из 245), по общему объему страховых премий и выплат по КАСКО, стала самым крупным налогоплательщиком на страховом рынке Украины (выплачено более 153,8 млн грн налогов), стала лидером по затратам на оплату труда (259 млн грн)

По результатам 2018 прибыль компаний "АХА Страхование" и "АХА Страхование Жизни" в Украине составила 164 млн грн по международным стандартам группы AXA, что на 176% выше, чем в 2017 году, прибыль по национальным стандартам составила 75 млн грн.

Международная холдинговая компания Fairfax Financial Holdings Limited со штаб-квартирой в Торонто (Канада) занимается страхованием, перестрахованием и управлением инвестициями с 1985 года. Председателем и исполнительным директором холдинга с 1985 года является Прем Ватса. Холдинг работает в 40 странах мира. Группа FAIRFAX превышает по своим показателям любого иностранного конкурента АХА в Украине.

Инвестиционный портфель составляет 38,8 млрд долларов, общая сумма активов составляет 60,4 млрд долларов, общий акционерный капитал составляет 17,1 миллиарда долларов.