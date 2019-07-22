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Зеленский выдал указ по "маски-шоу"

понедельник, 22 июля 2019, 17:49
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В понедельник, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству".

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что указ направлен на защиту честного бизнеса в Украине. Согласно проекту вводится набор инструментов защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав.

"По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более 3000 (рейдерских - ред.) захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через регистраторов, которых не существует, или "дыры" в реестре", - пояснил замглавы Офиса президента Алексей Гончарук.

Чиновник уточнил, что указ предусматривает разработку и принятие законопроекта для "устранения пробелов в законодательстве". В частности, планируется внести изменения в защиту госреестров, ввести "дополнительное подтверждение осуществления регистрационных операций" (СМС-оповещение или через MobileID) и так далее.

"Среди ключевых технологических изменений - автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением/остановкой регистрационных действий, создание бэк-офиса, что будет просматривать транзакции с повышенным риском, фото- и видеофиксация участников транзакций", - отметил Гончарук.

Как сообщал "Апостроф", ранее в президентской партии "Слуга народа" назвали дату первого запланированного заседания обновленной Верховной Рады, где по предварительным прогнозам одномандатное большинство взяла именно партия главы государства.

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