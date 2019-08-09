Компания Google показала свою сверхсекретную лабораторию: опубликованы фото

Компания Google показала журналистам "секретную лабораторию" в своем кампусе, где дизайнеры подбирают и обсуждают дизайн устройств, которые находятся в разработке.

Фоторепорертаж из помещения опубликовала Fast Company.

Большинству сотрудников Google запрещен доступ к этому помещению, занимает оно около 6500 квадратных метров, а руководит дизайнерами внутри вице-президент Google по дизайну устройств Айви Росс.Она участвовала в создании колонки Google Mini и смартфонов Pixel, а также курировала работу над умными очками Google Glass.

"Лаборатория" представляет собой атриум из двух этажей, элементы дизайна оформлены из дерева и других натуральных материалов.

"Мы компания, которая оцифровала информацию по всему миру, но дизайнерам иногда нужно подержать реальные вещи в руках… А это – святилище дизайнерской работы", — комментирует Росс.

В библиотеке помещения есть 35 книг, среди которых комикс "Приключения Тинтина" и фотокнига о съемках "Звездных войн".

Также здесь есть отсек с "мешаниной из предметов", здесь замечены редька из бумаги, стопка зеленых камней и шкатулка из слоновой кости, которую кто-то из дизайнеров привез из путешествия. В "лаборатории" Googleхранится больше тысячи образцов материалов, встречаются даже грибной заменитель кожи и ДСП из водорослей.

Как сообщал "Апостроф", ранее американский ритейлер Amazon стал самым дорогим мировым брендом, потеснив с первой позиции прошлогоднего лидера Google.