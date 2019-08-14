Добкин продает украинцам опасную курятину - СМИ

Курятина торговой марки "Эпикур" не прошла проверку качества - в продукции обнаружена опасная бактерия сальмонелла.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в июне этого года, передают "Политические известия".

Согласно документу, определить некачественную курятину "Эпикур" достаточно сложно, внешне - это вполне пригодный продукт, без кровоизлияний и с характерным запахом свежего мяса, но только первые сутки, потом продукт начинает портиться и выделять кисловатый запах. Главная опасность - внутри, мясо оказалось вовсе не соответствующим стандартам.

В курятине "Эпикур", а именно в филе и голенях, были обнаружены мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы.

Представители анаэробов - это не только сальмонелла, но и ботулизм. Если в конечном продукте содержание МАФАМ превышает нормы, то это может в равной степени свидетельствовать как о нарушении санитарных условий на производстве, так и нарушении технологии.

Производит курятину "Эпикур" Владимир-Волынская птицефабрика, в соучредителях которых значится жена экс-регионала Михаила Добкина Алла, его брат Дмитрий и жена брата Елена. Официальные пресс-релизы компании гласят, что курятина "Эпикур" продается в супермаркетах "Фуршет", "Ашан" и "Мегамаркет".

В рекламе "Эпикур", в свою очередь, подчеркивается, что продукция изготавливается без употребления антибиотиков. Впрочем, как указывают ранние исследования украинской курятины, никто из промышленных производителей не использует антибиотики, что говорит о том, что "безантибиочная" курятина Эпикур - вовсе не эксклюзив на рынке и мало чем отличается в этом плане от других. А вот сальмонелла - явление распространенное. Раньше лаборанты находили эти опасные бактерии в продукции "Гаврилівські курчата".