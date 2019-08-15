В Украине презентовали новые смартфоны Galaxy Note10 и Note10+

Samsung представила в Украине наиболее мощные модели в линейке смартфонов на сегодня - GalaxyNote10 / Note10+.

Об этом говорится на сайте компании.

"GalaxyNote10 всемогущий, как никогда до этого. В одном устройстве соединились мощность компьютера, игровая приставка, возможности кинокамеры и улучшенное интеллектуальное перо. В этом году спрос на GalaxyNote в разы больше, чем в прошлом. Тренд на большой экран, одну из особенностей линейки Note, продолжается - около 80% из оформленных заказов приходится именно на Galaxy Note10+ с рекордной диагональю в 6.8". Также, стоит отметить новое дизайнерское решение - цвет "серебряное сияние", которое высоко оценили потребители и теперь его доля в портфолио линейки составляет около 40%, - прокомментировал Десонг Ра, президент "Samsung Electronics Украина".

"Украинские разработчики хорошо известны во всем мире, как опытные профессионалы. Команда инженеров Украинского института исследований и разработок Samsung, который входит в глобальную команду создателей продуктов компании, сделала весомый вклад в создание Galaxy Note10 - при участии украинских разработчиков улучшено распознавание рукописного текста от S Pen и его оцифровка, внесены изменения для защиты и безопасности личных данных и разработаны сервисы дополненной реальности, такие как AR Doodle и AR Emoji, нового уровня", - дополнил Андрей Фисуненко, R&D директор Украинского центра исследований.

Старт продаж Galaxy Note10 / Note10 + состоится 23 августа 2019 года. Ознакомиться с преимуществами и оформить предварительный заказ можно по ссылке.

6.8-дюймовый Galaxy Note10 + имеет больший на 0,4" экран, чем в Note9, однако по размерам почти идентичен, а 6,3-дюймовый Galaxy Note10 имеет всего на 0,1" меньший экран, чем у Galaxy Note9, однако значительно меньше по размерам за счет тонких рамок. Смартфон весит 196 грамм и размером всего 7,9 мм.

Samsung удалила кнопки на правой части устройства, а клавиши Bixby и питания интегрированы в единую слева. Вместо 3,5-мм разъема для наушников смартфоны поддерживают как USB-C, так и беспроводное аудио, а в комплекте есть пара наушников USB-C.

В верхней части дисплея расположен вырез для камеры. Новое размещение камеры обеспечивает более естественные и симметричные селфи и видеозвонки. Дисплей чрезвычайно прочный благодаря использованию SamsungGorilla® Glass 6 как на передней, так и на задней панелях устройств.

Galaxy Note10+ имеет обновленный режим зарядки Super Fast Charging (до 45 Вт) и беспроводную зарядку Wireless PowerShare и Fast Wireless Charging 2.0. Обладает аккумулятором на 4,300 мАг - крупнейшем, который был в серии Note.

Стандартная версия GalaxyNote10 и Note10+ имеет 256 Гб встроенного хранилища, а модель GalaxyNote10+ еще и поддерживает карты памяти до 1 ТБ.

Обновленный SPen работает до 10 часов на одном заряде, он дополнен функциями управления жестами, которые можно настраивать. Нажав кнопку SPen пользователи могут оцифровывать рукописные заметки и конвертировать их в различные форматы.

Общая передняя камера GalaxyNote10 и GalaxyNote10+ и три и четыре основные камеры соответственно, обеспечивают профессиональные инструменты для видеосъемки. Функция Zoom-InMic - усиливает звук от источника звука при увеличении объекта в кадре камеры, в то время как окружающий шум минимизируется. Камера глубины в GalaxyNote10+ добавляет новую интересную возможность измерения предмета в кадре с помощью встроенного 3D-сканера. Функция "Живой фокус" теперь распространяется на видео и была дополнена новыми видами эффектов. Стабилизация видео была улучшена, она поддерживается в режиме Hyperlapse камеры, а также улучшенный показатель с 500 МГц до 833 МГц позволяет ей создавать еще более плавные и естественные видео. Приложение Галерея Galaxy Note10 получило встроенный редактор видео.

GalaxyNote10 получил службу потоковой передачи PlayGalaxyLink для мобильных игр. Служба помогает гарантировать, что геймеры никогда не пропустят ни секунды игры, даже на ходу, позволяя продолжить игру на мобильном с того же места, на котором они остановились на ПК.