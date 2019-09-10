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15 лет на рынке: JYSK Украина празднует юбилей

вторник, 10 сентября 2019, 15:45
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Новости компаний

10 сентября украинская сеть датского бренда JYSK празднует свой юбилей - 15 лет назад был открыт первый магазин у метро Выдубичи. Сегодня сеть насчитывает 54 торговых точки с ассортиментом более 3400 товаров в 19 областях Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Свое знакомство с эстетикой устройства скандинавского интерьера украинцы начали в далеком 2004 году - тогда бренд был представлен по франчайзингу. За следующие 8 лет было открыто 10 магазинов в разных областных центрах, они предлагали посетителям приобрести текстиль, товары для сна, мебель и декор. В 2012 году JYSK Nordic принял решение выкупить франшизу, чтобы иметь возможность расти быстрее. С тех пор JYSK Украина ежегодно получает вознаграждения Retail Awards в области "Выбор года" с 2014 и заняла второе место в борьбе за звание ритейлера в 2018-м году по версии Retail Development Business Awards.

За 15 лет команда JYSK собрала 537 сотрудников. С 2018 года JYSK запустил формат 3.0, который предусматривает новое оборудование, а также изменения в дизайне - в помещениях стало больше света и пространства. Работает уже 8 таких магазинов. В общем с сентября 2018 году до августа 2019 было открыто 13 новых магазинов, а также перестроено 5 существующих точек продаж, два из которых переформатированы согласно концептом 3.0. В течение 2019 финансового года сеть продала 7,4 млн единиц товаров: 900 тысяч единиц текстиля, 854 тысяч мебели для дома и сада, 417 тысяч одеял и подушек. Чистый рост продаж составил 123,6% по сравнению с 2018 годом.

"Я работаю в JYSK фактически с самого начала, могу сказать, что скандинавская философия уюта не оставила украинцев равнодушными. За 15 лет было продано 1,2 млн подушек, а если сложить длину всех проданных матрасов, то получим расстояние от Земли до международной орбитальной станции. Если говорить об экономических показателях, то в 2019 финансовом году к нам пришло 2,5 млн покупателей, а товарооборот составил 2 млрд грн. Все эти результаты стали возможными благодаря нашей команде специалистов. Мы не останавливаемся на достигнутом, и сразу после празднования юбилея готовим новые открытия - в Киеве, Черновцах, Луцке, Кропивницком и Умани. Ждем вызовов и новых поклонников скандинавского интерьера в наших магазинах!", - отметил Евгений Иваница, исполнительный директор JYSK в Украине.

JYSK (ЮСК) - международная розничная сеть, предлагающая полный ассортимент товаров для дома. Ее первый магазин был открыт в 1979 году в Дании Ларсом Ларсеном, владельцем JYSK.

Торговая сеть является одним из европейских лидеров в категориях товаров для сна (матрацы, подушки, одеяла и прочее), домашнего текстиля, товаров для ванной комнаты, жилой мебели, а также садовой мебели и товаров для летнего отдыха. В Украине бренд JYSK представлен с 2004 года.

Среди преимуществ JYSK для покупателей - возвращение без ограничений во времени, гарантия цены и услуга бронирования.

В состав Группы JYSK входит более 2800 магазинов в 54 странах мира. В Украине работает 54 магазина JYSK: в Киеве, Житомире, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Сумах, Херсоне, Виннице, Луцке, Ровно, Хмельницком, Львове, Ивано-Франковске, Чернигове, Тернополе, Полтаве, Белой Церкви, Гатном, Броварах, Камянце-Подольском, Запорожье, Кривом Роге, Черкассах и др., а также онлайн-магазин.

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