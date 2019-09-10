RU  UA  EN

среда, 11 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 сентября

16:02
Объявлена награда за данные про "ювелирных" налетчиков, грабивших магазины в Киеве: фото и видео
16:01
Сильнейшая сборная мира сенсационно вылетела с ЧМ-2019 по баскетболу
16:00
Настоящие герои: легионеры "Динамо" встретились с освобожденными моряками, фото
15:51
Еле поместились: в сети показали забавное фото депутатов в Раде
15:44
На складах Минобороны в Калиновке снова прогремели взрывы: фото и видео
15:42
Звезда "Игры престолов" появился в эпичном трейлере сериала "Смотри"
15:30
Сущенко рассказал о коварном предательстве кума, работавшего на ФСБ
15:15
Тайная госпитализация легендарного Шумахера: появилась новая информация
15:15
В сети обсуждают младенца на фото 55-летней Оксаны Байрак: говорят, сбылась ее мечта стать матерью
15:09
Украинка вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Китае
15:03
В ​Украине ужесточили штрафы для фур: названы суммы
14:58
Актрису "Очень странных дел" подловили на обмане с невидимой косметикой: забавное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина заинтересована в развитии "Мотор Сич" китайскими инвесторами - журналист

вторник, 10 сентября 2019, 18:58
переглянути новину українською

В ситуации вокруг "Мотор Сич" Украина обязана преследовать свой экономический интерес и дать возможность китайскому инвестору развивать предприятие.

Как передает "Цензор", такое мнение высказал журналист Сергей Лямец.

"Приехал в Украину некий господин Болтон и сказал, что предприятие отдавать (Китаю) не стоит. Почему? Потому что Китай усиливает свое влияние в мире, Китай уже почти дал под дых Штатам… Я не знаю, зачем Болтон все это рассказывал, ведь "Мотор Сич" уже давно продали. Сегодня дело в другом – мы завод убьем или дадим китайцам развивать предприятие. Чтобы убить, нужно дать команду СБУ и АМКУ блокировать любые действия с акциями. Дальше год без денег, и можно хоронить. Слишком большие операционные расходы на содержание, тепло, электроэнергию, зарплаты. Такие гиганты живут, только если загружены заказами", - утверждает журналист.

По мнению Лямца, требуя фактически уничтожить предприятие, США не предлагают Украине альтернативу.

"Американцы готовы инвестировать в строительство вертолетов с двигателями "Мотор Сич?". Готовы трудоустроить 25 тысяч сотрудников? Нет. Они просто сказали: не отдавайте завод под контроль Китая. Со стороны США все в порядке – они убирают конкурента. Я только не вижу в том, что предлагают американцы, интереса Украины. Если Китай обещает, что пять лет подряд "Мотор-Сич" будет работать с прибылью в $500 млн – отлично! Хотят заплатить в бюджет 100 млн долларов сразу после разрешения АМКУ – отлично! Украина получит от китайцев в подарок 25% акций. У государства нет ни одной акции… Стартовая цена Одесского припортового во время приватизации 2018 года была $54 миллиона. А когда-то оценивали в $1 миллиард. Хотим довести "Мотор Сич" до такого же состояния?" - пишет Сергей Лямец.

По словам журналиста, судьба предприятия зависит сейчас от решения АМКУ. Секретарь СНБО Александр Данилюк пообещал, что вопрос будет решен, "придерживаясь своих национальных интересов" - слово за главой Антимонопольного комитета Юрием Терентьевым.

"Интересно, захочет ли Терентьев принимать на себя решение об остановке завода? В Запорожье будут рабочие места или дыра от безработицы? Будут миллиарды налогов или миллиарды дотаций из бюджета? Мы уже колониальная экономика? Мы уже готовы убить завод, лишь бы он не достался никому? Украина уже имела такой печальный опыт. По настоянию США мы отказались от участия в строительстве атомной электростанции в городе Бушер (Иран). Нам обещали за это компенсацию в виде инвестиционной программы на сотни миллионов. По итогу Украина получила грант на 0,4 миллиона долларов, а строительство Бушера перехватил российский "Росатом", - утверждает Сергей Лямец.

Ранее директор по связям с общественностью ПАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи". При этом около 75% акций фактически принадлежит группе китайских владельцев и в случае позитивного решения АМКУ конечные покупатели Skyrizon и Xinwei Group подарят государству Украина 25% и возьмут на себя вопрос 100% загрузки предприятия и социальные гарантии. Против передачи контроля над предприятием китайскому инвестору выступают США. Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что вопрос будет решен "с точки национальных интересов".

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Бизнес Тема: Инвестиции
Теги:

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Контрафакт стоп: система Track&Trace разработчиков Industrial Innovation Group готова покончить с нелегальным алкоголем и сигаретами

Игорный бизнес и деньги из ОРДЛО: о семейном бизнесе Евгения Шевцова и Алены Дегрик

​Построить новый Vavilon, или о преимуществах современных подходов в мебельном бизнесе

Деньги или санкции: как мировые бренды покупают крымское оборудование в обход закона

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: