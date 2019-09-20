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Россия активно играет против сделки "Мотор Сичи" с Китаем - эксперт

пятница, 20 сентября 2019, 19:54
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Пока соглашение "Мотор Сич" зависло между государственным решением о продаже предприятия Китаю и угрозой осложнения отношений с США, в игру вокруг соглашения активно включились российские СМИ, пишет эксперт Института будущего Илья Куса в колонке в издании Liga.

России выгоден срыв контракта, поскольку в этом случае Украину ждут существенные штрафные санкции, потеря сотрудничества с Китаем и потеря рынка Юго-Восточной Азии.

Это классическая ловушка, считает эксперт: "С одной стороны, на Киев давят США (хотя уже и без Болтона), требуя запретить продажу завода китайцам на финальном этапе ... С другой стороны, Китай требует от Украины выполнить взятые на себя обязательства и утвердить чистое соглашение, к которому раньше (и сейчас, на самом деле) никаких претензий не было. Невыполнение одного из вариантов ухудшает отношения Украины с одним из глобальных партнеров, которые одинаково важны для Киева".

Куса считает, что Украина должна сделать нелегкий, но логический с точки зрения национальных интересов выбор, подтвердив тем самым, что Киев в состоянии принимать жесткие и самостоятельные решения. Пока же, вместо принятия "взрослых" решений, происходит замалчивание и забывание проблемы. Эксперт приводит несколько примеров контрактов, сорванных ранее в Украине таким же образом - китайский кредит "Нафтогазу" размером в $3,6 млрд и зерновой контракт $3 млрд в 2015-м году.

"Так и с заводом "Мотор Сич". Бездействие приведет к потере партнерства с Китаем, ухудшению международных позиций Украины и ослаблению ее потенциала выйти в будущем на рынки Юго-Восточной Азии. В обмен, мы не получим ничего. А через пару лет в Китае все равно появятся новые двигатели для вертолетов и самолетов, в том числе с помощью России. А у нас и в дальнейшем будут заниматься "борьбой со шпионами" на стратегических предприятиях, которые никому будут не нужны", - заключает эксперт.

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