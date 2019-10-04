Приведет к подорожаниям и контрабанде: "Укртютюн" предупредил о проблемах с поправкой к проекту 1049

Ассоциация "Укртютюн" обратилась к народным депутатам с просьбой при рассмотрении законопроекта №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование отклонить поправку депутатов от "Слуги народа" О.Дубинского и А.Юрченко о введении торговых наценок на табачные изделия.

Об этом говорится в обращении ассоциации.

По мнению экспертов, такая инициатива приведет к ограничению конкуренции между производителями и импортерами, а также предприятиями розничной торговли и станет дополнительным фактором для подорожания табачных изделий и стимулирует рост нелегальной торговли.

"Указанная поправка внесена с нарушением регламента не связана с содержанием законопроекта, не согласуется со статьями Гражданского кодекса и является антиконкурентной", - убеждают в "Ассоциации".

По подсчетам экспертов, такое нововведение приведет к росту цены сигарет на 18% (в среднем 7 грн на пачку) к повышению цены, обусловленной увеличением акцизного налога на 20% с января 2020 (в среднем 6 грн на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом.

"Это будет означать подорожание сигарет в среднем на 13 грн, что приведет к дополнительному росту объема нелегальной торговли. С точки зрения производителя производство сигарет в Украине при условии предложенного распределения дохода между производителем и предприятиями торговли становится экономически неоправданным. Вместе с тем указанное распределение не будет распространяться на производство сигарил, сигар и табака для самокруток", - объясняют специалисты Ассоциации.

Депутатов просят при рассмотрении законопроекта № 1049 во втором чтении настоять на вынесении указанной поправки на отдельное голосование и отклонить ее.

4 октября Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (реестр. № 1049 от 29.08.2019).

На заседании профильного комитета 3 октября была поддержана внесенная народными депутатами Юрченко и Дубинским поправка №8 законопроекту, которым устанавливаются оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия (торговые наценки).