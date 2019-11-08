На уровне мировых игроков: в СМИ рассказали об успехах "Укртелекома" после приватизации

Продажа "Укртелекома" - один из успешных примеров в истории украинской приватизации. После разгосударствления компания приблизилась к уровню мировых игроков в отрасли.

Об этом идет речь в материале интернет-издания "Обозреватель" "В хорошие руки?".

Автор материала напомнил, что история разгосударствления госпредприятий в Украине длится уже четверть века и имеет, как минимум, несколько ярких удачных кейсов: приватизацию "Киворожстали", которая в 2005-м году превратилась в "Криворожсталь-Арселор Миттал" (сделка принесла госбюджету 24,2 млрд грн) и – продажа "Укртелекома" в 2011-м, которая пополнила казну на 10,6 млрд грн.

По оценке бывшего и.о. председателя Фонда госимущества Виталия Трубарова, в Украине фактически было три больших приватизации. "Первая – "Криворожсталь", вторая – "Укртелеком" и облэнерго, и в 2017 году 3,2 миллиарда гривен за продажу энергетических компаний. Все остальное несущественные продажи", – приводит его слова автор материала.

И подчеркивает, что после смены собственника, и "Криворожсталь", и "Укртелеком" вышли на совсем иную орбиту, приблизившись к уровню мировых игроков в своей отрасли. В частности, "Укртелеком" из убыточной компании стал прибыльной, и уже седьмой год подряд имеет убедительные показатели роста, несмотря на падение рынка проводовой связи.

"Оператор быстро сориентировался и переключается на актуальные направления: скоростной интернет, облачную телефонию. По данным самой компании, поступления от услуг интернета, которые оператор предоставляет более чем 2,3 тыс. населенных пунктов страны, стабильно растут. За год в целом доходы от интернет-направления увеличились на 7% до 1,32 млрд грн. В массовом сегменте – выросли на 6,6% и составили 1,04 млрд грн. Среди бизнес-пользователей они достигли 277 млн грн, что на 8,2% больше, чем год назад", - сообщил автор материала.

Напомним, ранее СМИ отмечали, что статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для зарубежных инвесторов, а риск национализации раннее проданных предприятий дополнительно отпугивает инвесторов. В частности, ситуация вокруг оператора связи "Укртелеком", где Фонд государственного имущества сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов.