RU  UA  EN

пятница, 29 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 ноября

11:33
Пенсии для ОРДЛО: появилась яркая карикатура на скандального Сивохо
11:33
В Крыму задержали "украинскую шпионку" с российским паспортом: в чем ее обвиняют
11:33
Композитор "Симпсонов" заявил, что мультсериал скоро закроют: что говорят продюсеры
11:32
В Запорожье водители маршруток прямо на дороге устроили битву: видео
11:00
Люку Бессону пригрозили тюремным сроком за незаконное увольнение сотрудницы
10:56
Вокруг языкового омбудсмена назревает скандал из-за секс-домогательств в Могилянке
10:45
Как два президента в одном государстве: протоиерей УПЦ рассказал о причинах церковного кризиса
10:44
Полякова получила награду, но побыла "Королевой года" всего 5 минут: что произошло
10:34
Накорми президента: появилась фотожаба на забавный снимок Савченко с Кравчуком
10:19
В Киеве поймали педофила, который изнасиловал 10-летнюю девочку: опубликованы фото
09:54
Группа KAZKA выпустила новый трек: фаны уже назвали его хитом
09:24
Смертельное ДТП в Харькове: суд ответил на жалобы Зайцевой и Дронова
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Придется выплатит миллиарды инвесторам: в General Electric предостерегли Украину от изменения "зеленого тарифа"

пятница, 29 ноября 2019, 10:37
переглянути новину українською

Европейские страны, ретроспективно снизившие "зеленый" тариф, вынуждены были компенсировать инвесторам огромные суммы, и Украине не стоит повторять их путь.

Об этом заявил региональный директор "Дженерал електрик" Вячеслав Феклин в ходе международного форума по возобновляемой энергетике ARWE 2019, передает "Обозреватель".

"Я могу сказать, что Испания и Румыния, другие страны до сих пор судятся и выплачивают большие судебные иски. Я не хочу такого повторения. Уверен, что решение будет принято правильное", – сказал Феклин.

12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предполагается ретроспективное уменьшение "зеленых" тарифов (№2236-2).

Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября на украинско-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не намерена предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

Законодательством Украины гарантировано сохранение "зелёных тарифов" на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее банкир департамента электроэнергетики ЕБРР Ольга Еремина заявила, что ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа нанесет ущерб Украине, поскольку страна выплатит по искам в международные суды значительно больше, чем хотят сэкономить инициаторы такого решения, а также отпугнет иностранных инвесторов.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Анатомия судебного противостояния "Укртелекома"

Неприятный дух украинского интернет-рынка косметики и парфюмерии

Отнять и поделить: арифметика реприватизации

Если Зеленский провалится, то это будет большая катастрофа - Сергей Гайдайчук

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: