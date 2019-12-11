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Проект о реструктуризации "зеленого" тарифа вернет инвестиции в Украину - NBT

среда, 11 декабря 2019, 14:51
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Сейчас у Украины есть хорошая платформа, чтобы развернуться и подтолкнуть возобновляемую энергетику вперед, использовать возможность для привлечения инвестиций в Украину.

Об этом в ходе встречи с автором законопроекта №2543 Людмилой Буймистер (фракция "Слуга народа") в Европейской бизнес ассоциации заявил вице-президент по корпоративным финансам норвежской компании NBT Торстен Йенсен, передает РБК-Украина.

По его словам, большинство проектов в сфере возобновляемой энергетики поставлены на паузу из-за невозможности привлечения финансирования. Такая ситуация сложилась из-за неопределенности будущего отрасли, считает Йенсен.

"Мы поддерживаем этот проект закона. Поддерживаем большинство условий этого законопроекта. Хочу акцентировать внимание, что он является компромиссным. Мы вместе работали над ним. У нас есть хорошая платформа, чтобы развернуться и подтолкнуть этот рынок вперед, использовать возможность привлечения инвестиций в Украину", – отметил инвестор.

Он напомнил, что его компания вложила в украинскую экономику 400 млн долларов, а подобные инвесторы в возобновляемую энергетику способны помочь выполнить поставленные цели по привлечению инвестиций в экономику Украины.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной раде 6 декабря. По словам одного из соавторов законопроекта Людмилы Буймистер, он является компромиссным, и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных в законопроекте условиях.

Как утверждает соавтор законопроекта, народный депутат Леся Василенко, предложенный членами комитета по экономическому развитию законопроект №2543 позволит государству соблюсти обязательств перед инвесторами и уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

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