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Власть должна искать компромисс с бизнесом по реструктуризации "зеленого" тарифа - эксперт

четверг, 12 декабря 2019, 13:28
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Ретроспективное снижение "зеленого" тарифа в одностороннем порядке со стороны государства негативно повлияет на инвестиционный климат в Украине, государству необходимо найти компромисс с бизнесом.

Об этом заявил управляющий партнер Capital Times Эрик Найман, передает РБК-Украина.

По его мнению, позиция власти в отношении ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа является неправильной, и властям необходимо провести диалог по этому вопросу с бизнесом, который развивает альтернативную энергетику в Украине.

"Это неправильная государственная позиция, что давайте отменим все решения предыдущих. Правильное решение - сесть за стол переговоров и найти компромиссное решение. Объяснить позицию государства. Горячие головы могут это превратить в проблему. А переговоры решат проблему", - отметил Найман.

Он подчеркнул важность поиска компромиссного решения, которое бы удовлетворило как власть, так и инвесторов.

"Идеальный формат, конечно же, нужно искать компромиссное решение. Я искал рычаги, которые заставят всех участников сесть за стол переговоров и найти компромисс. Желательно, чтобы это было именно в форме компромисса, а не одностороннего принятия решения со стороны государства", - сказал Найман.

6 декабря в Верховной раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), которым предусматривается возможность добровольного снижения "зеленого" тарифа.

По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству выполнить обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку через выплаты по "зеленому" тарифу на рынке энергетики. Законопроект №2543 поддержали 75 участников рынка возобновляемой энергетики, как компромиссный, что одновременно учитывает интересы государства и бизнеса.

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