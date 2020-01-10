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Миллионы на развитие местных громад: в ДТЭК Нефтегаз рассказали об итогах социального партнерства в 2019 году

пятница, 10 января 2020, 14:00
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Инвестиции в социальную инфраструктуру ДТЭК Нефтегаз Фото: Скриншот

ДТЭК Нефтегаз профинансировал реализацию 12 социальных проектов в Полтавской области на территории громад, где компания ведет добычу газа. Общая сумма финансирования составила 9 млн грн.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В рамках Стратегий социального партнерства компания реализует проекты в сфере здравоохранения, культуры, образования, социальной инфраструктуры и энергоэффективности в Шишацком, Миргородском и Полтавском районах Полтавской области. Стратегии социального партнерства разрабатываются с привлечением общественности, представителей местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Среди проектов, которые были реализованы в 2019 году: ремонт более 20 км дорог, обустройство трех амбулаторий первичной медицины и приобретение медицинского оборудования, ремонт детского отделения Шишацкой районной больницы на 42 палаты, ремонт детского сада, замена 70 окон в школах, закупка мусороуборочного автомобиля и т.д. Социальные проекты компании помогли улучшить жизнь более чем 25 тысячам жителей в Полтавской области.

Кроме реализации Стратегий социального партнерства, область и громады получают отчисления от ренты за добычу углеводородов в местные бюджеты, что помогает районам и селам реализовывать проекты по развитию своих территорий.

ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии электросетями, поставке электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей. Направление Innovation DTEK реализует проекты в сфере технологической и цифровой трансформации энергетики, а также управляет инновационной образовательной бизнес-платформой Academy DTEK.

ДТЭК Нефтегаз – крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. В 2018 г. добыто 1,65 млрд куб. м природного газа, что является рекордом среди частных компаний в отрасли. С 2013 г. ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа более чем в 3 раза, продемонстрировав самую стремительную динамику развития в газодобывающем секторе страны. В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления – 26 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тысяч сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.

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