Инвестор через суд обжаловал арест завода "Океан": подробности

Инвестор Николаевского судостроительного завода "Океан" Василий Капацына обжаловал в судебном порядке арест предприятия, наложенный по инициативе Офиса генерального прокурора Украины (ОГПУ).

Об этом он сообщил в комментарии Українським Новинам.

"Подал апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева от 13.01.2020, который по ходатайству ОГПУ арестовал "Океан". Настаиваю, что арест незаконный и необоснованный. Прокуроры заложниками спецоперации ФСБ России, не разобравшись поставили под вопрос существование судостроительного завода, который начал возрождение", - заявил Капацына.

"В основу ходатайства ОГПУ легла дезинформация, предоставленная в ОГПУ Игорем Игнатовым – человеком, напрямую связанным с российских олигархом Игорем Юсуфовым (экс-членом совета директоров "Газпрома"), последним акционером завода, команда которого довела "Океан" до банкротства. Арест был наложен по делу, открытому в 2014 году по доведению завода до банкротства, к которому я не имею отношения. В аресте нет необходимости и смысла. Полученная ОГПУ от Игнатова информация легко опровергается. По факту дезинформации Игнатова, я обратился с заявлением о подаче заведомо неправдивых ведомостей, что является уголовным преступлением", - добавил инвестор николаевского судостроительного завода "Океан".

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте комплекса завода "Океан" было подписано судьей О. Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ "Океан" в 2016 году и передал имущество на хранение к ООО "Океан-Судоремонт", под контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров "Газпрома"). По итогам "хранения", с территории завода исчезло имущество стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках производства, открытого прокуратурой.

Как сообщал Hubs, завод "Океан" был арестован по показаниям бывшего помощника экс-нардепа от "Блока Петра Порошенко" Оксаны Билозир – Игоря Игнатова, которого задерживали по подозрению в бандитизме, рейдерстве и хищениях. В СМИ писали, что Игнатов может быть причастен к деятельности так называемой ОПГ "Капитошка": "его подозревали в связях с группировкой авторитета Александра Капитонова - исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины".

Как пишут СМИ, к аресту "Океана" может быть причастен депутат от фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник, переписку которого по вопросу "Океана" в октябре 2019 года зафиксировали журналисты. Она содержала упоминания наименований "Океан" и "Сахар". В НАБУ с высокой долей вероятности речь могла идти о заводе "Океан" и Игоре Игнатове, который руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом "Океан" в Николаеве, благодаря связям в генпрокуратуре. Связь переписки с заводом "Океан" подтвердилась, и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверял журналистов, что руководство политсилы потребует показать ее, чтобы проверить, нарушал ли депутат этику, и нет ли в его действиях коррупции. Специальная антикоррупционная прокуратура открыла по факту расследование.

Как писали журналисты 8 сентября 2017 года помощник нардепа Оксаны Билозир Игорь Игнатов задерживался по делу о завладении и легализации около 40 млн грн средств госпредприятия "Укрхимтрансамиак": "исполняющего обязанности директора ГП "Укрхимтрансаммиак" подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), двух руководителей частных предприятий, задействованных, по данным детективов, в схеме завладения средствами ГП и их дальнейшей легализации, подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины", – заявляли в НАБУ.

Также, по сообщениям СМИ, Игнатов может быть связан с Евгением Анисимовым ("Анисим"), находящемся в розыске.

Нынешний собственник завода "Океан" николаевский бизнесмен Василий Капацына заявлял, что арест завода – атака на предприятие олигарха из РФ Игоря Юсуфова и допустил что это является операцией ФСБ РФ. По словам бизнесмена, ситуация с заводом связана с вопросом нацбезопасности и обороны Украины, поскольку, например, "строить военные корабли сегодня может только "Океан", поэтому на него и идет такая атака". Также, по его словам, генпрокурора Руслана Рябошапку "ввели в заблуждение", а рейдеры руками правоохранителей пытаются заблокировать работу завода, сорвав планы Украины по восстановлению Военно-морского флота.