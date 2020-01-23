Допросили лоббистов, но не меня: собственник арестованного завода "Океан" обратился к Рябошапке

Владелец судостроительного завода "Океан" Василий Капацына возмутился, что прокуроры Офиса Генпрокурора игнорируют просьбы допросить его в деле об аресте имущества завода.

Об этом говорится в его обращении к генпрокурору Руслану Рябошапке, сообщает "Украинские новости".

13 января суд Киева по ходатайству ОГП наложил арест на комплекс завода "Океан". На предприятии запрещают хоздеятельность, 700 сотрудников могут потерять работу. Владелец завода Василий Капацына заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой.

21 января в Офисе президента состоялась встреча с участием народных депутатов и прокурора Офиса Генпрокурора Александра Билоуса - бывшего первого заместителя прокурора Николаевской области. Целью встречи было урегулирование ситуации вокруг завода, которая возникла после ареста его мощностей по ходатайству ОГПУ.

"Прокурором ОГП достигнута договоренность о допросе меня, как собственника завода. Ябыл уверен, что меня услышали", - пишет Капацына.

22 января его допросили следователи ГБР в качестве свидетеля. Ни один из 11 прокуроров ОГПУ, ответственных за это дело, не явился на допрос.

"Я предоставил материалы, которые опровергают показания ставленника российского олигарха Игоря Юсуфова - Игоря Игнатова, на основании которых (без проверки со стороны прокуроров) прокурором Гончаренко было подано в суд ходатайство об аресте комплекса завода "Океан", - сообщил Капацына.

"Почему Ваши подчиненные нашли время допросить представителя российского олигарха Юсуфова - Игоря Игнатова, и отказались допросить меня после договоренностей на встрече в Офисе Президента? Прокуроры идут на контакт с лоббистами интересов страны-агрессора и игнорируют собственника завода", - обратился Капацына к Рябошапке.

15 января собственник завода обратился к генпрокурору с просьбой выслушать его и попросил его принять по ситуации, "которая возникла из-за противоправных действий сотрудников ОГПУ".

Он прокомментировал заявление Офиса генпрокурора, что при аресте имущества завода "Океан" якобы было соблюдено "равновесие" между "интересами общества" и правами собственника предприятия.

"Генпрокуратура выдала порцию дезинформации, заявив, что арест "Океана" является равновесием между инвестором и обществом. Это бред. 700 сотрудников "Океана", нанятых на завод – это и есть общество. Мои интересы и интересы общества – возрождение завода! Требую от Руслана Рябошапки и его подчиненных прекратить дезинформацию. Я купил завод на открытых торгах, 10 лет им владел российский олигарх Игорь Юсуфов, через кипрскую компанию, он бросил завод. До 2018 завод находился в состоянии банкротства! Где была Генпрокуратура, когда он разворовывался и уничтожался? Почему завод арестовали через год после того, как я купил его на открытых торгах, как моими деньгами произведен расчет по чужим долгам, прежде всего по зарплате – которой было выплачено 92 млн грн – беспрецедентная сумма для Украины! У меня, "Океана" и общества нет противоречий и дисбаланса", - сказал Капацына.

Он отметил, что прокуроры нанесли серьезный репутационный удар по судостроительному заводу, который может потерять инвестиции.

"Прокуроры ОГП нанесли репутационный удар по судостроительному активу, по украинскому инвестору. На меня, как украинского инвестора, смотрят бизнесмены и делают выводы по защите инвестиций в Украине. Допускаю, что Рябошапку могли ввести в заблуждение подчиненные. Призываю генпрокурора встретиться со мной. Я готов документально убедить Рябошапку в ошибке его офиса, имеющей катастрофические последствия", - сказал Василий Капацына.