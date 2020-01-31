В лидере контейнерного рынка ДП "КТО" рассказали, как обеспечивают высокие соцстандарты для сотрудников

ДП "Контейнерный Терминал Одесса" (КТО), дочернее предприятие немецкого холдинга HHLA, 30 января посетили представители европейских профсоюзов ETF, они интересовались деятельностью компании, соблюдением экологических стандартов, условиями труда и социальными гарантиями для сотрудников.

Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия.

ДП "КТО" является лидером контейнерного рынка Украины. В вопросе соблюдения социальных стандартов в 2019 году предприятие стало номинантом конкурса среди стивидорных компаний, который проводился под эгидой Профсоюза работников морского транспорта Украины (ПРМТУ). ДП "КТО" занял первое место среди частных компаний за лучший Коллективный договор.

"Наша компания является дочерним предприятием холдинга HHLA, и мы придерживаемся европейских стандартов бизнеса. В основе нашей деятельности заложены принципы комплаенса - соблюдения законодательства, правил поведения на рынке, справедливого отношения к клиентам, противодействия коррупции. Наши сотрудники следуют установленным этическим нормам поведения. В компании действуют системы социального и экологического менеджмента, безопасности и охраны труда. Мы создаем престижные рабочие места и даем уверенность в завтрашнем дне", - подчеркнул гендиректор Анастас Коккин.

Компания внедряет современные технологии для повышения уровня сервиса – внедряется веб-портал, который упростит и систематизирует работу контейнерных линий и экспедиторов - клиентов ДП "КТО", а также даст старт переходу на электронный документооборот.

По словам главы профсоюза компании Александра Шутурминского, высокие социальные стандарты в ДП "КТО" - это результат взаимопонимания, который достигается в диалоге между администрацией и профсоюзом.

"В коллективе трудится 467 человек, и каждый чувствует социальную защиту, предусмотренную договором. В его составлении принимали участие профсоюзные активисты, администрация и коллектив, в нем учтены страховка, материальная помощь, санаторное лечение, поощрения к праздникам, дотация к пенсиям неработающим ветеранам и т.д. Зарплата почти всех специалистов в среднем более 33 тысяч грн в месяц", - подытожил Шутурминский.

Председатель ПРМТУ Михаил Киреев отметил, что морские профсоюзы Украины подписали важный Меморандум с ETF и ver.di (объединение немецких профсоюзов) о сотрудничестве.

"Стараемся перенимать опыт немецких коллег. Мы привезли их на одно из лучших предприятий отрасли, чтобы они увидели, каких результатов могут добиться администрация и профсоюз, если заботятся о благополучии и комфортных условиях труда сотрудников".

По словам Морского координатора ver.di Роберта Хенгстера, делегации было важно посетить терминал и узнать, как работает немецкое предприятие в Украине и какое соцобеспечение у сотрудников.

"Ver.di, как и ПРМТУ входит в ETF, мы работаем как партнеры. Позиция профсоюза и администрации компании совпадают - это хороший пример социального партнерства. Если компания рассчитывает на повышение производительности, то необходимо обучать сотрудников в соответствии с новациями на предприятии", - отметил он.

"Экономическое развитие должно сопровождаться диалогом между работодателем и профсоюзом, результатом которого являются хорошие условия труда, закрепленные в коллективном договоре. Это видим на примере ДП "КТО". Не случайно этот Колдоговор был признан лучшим в отрасли, он предусматривает для работников достойные социальные гарантии и безопасные условия труда. Результат этого труда является вкладом в развитие экономики Украины", - отметил президент Европейской федерации транспортников Френк Морилз.

По итогам 2019 г. ДП "КТО" переработал 5 млн т контейнерных и генеральных грузов. Контейнеров перевалено 391,4 тыс TEU (+15,8% к уровню 2018), что составляет более трети всего объёма, переработанного отечественными терминалами.