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В Украине требуют принять законопроект в сфере донорства

суббота, 01 февраля 2020, 15:40
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Для нормального функционирования отрасли донорства в целом и обеспечения украинских пациентов необходимыми препаратами плазмы народные депутаты ВРУ должны принять законопроект №2429 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения".

Такое мнение в комментарии журналистам высказал президент Ассоциации службы крови Украины (АСКУ), главный врач Житомирского областного центра крови Анатолий Чугриев.

"Я считаю, что это необходимо на данном этапе - принятие такого закона", - заявил эксперт.

По его мнению, законопроект будет способствовать привлечению инвестиций для фракционирования крови именно в Украине. Чугриев рассказал, что рабочая группа во главе с Михаилом Радуцким, нынешним председателем Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования работает над этим проектом закона уже длительное время.

"Было очень много наработано. Председатель комитета поднял вопрос на высокий уровень для своевременного устранения барьеров в области заготовки плазмы", - отметил президент АСКУ.

Эксперт пояснил, что принятие этого закона будет способствовать запрету вывоза стратегического для Украины ресурса - крови, ведь документ непосредственно запрещает это делать.

"Уровень заготовки плазмы для фракционирования у нас где-то 1,2 литра на тысячу населения, а в Европе - в среднем 9 литров, в США - 35 литров. Соответственно, мы не можем получить лекарственные средства из донорской плазмы, заготовленной в Украине. Это всегда подчеркивает Всемирная организация здравоохранения, и на этом настаивает ЕС. Что лекарственные средства и компоненты крови, которые заготовлены в этой стране, создают систему самообеспечения страны собственными продуктами крови. Здесь уже и генетика, и безопасность по инфекциях. Потому что инфекции в разных странах могут быть разные", - отметил Чугриев.

Впрочем, по его словам, Украина нуждается не только в качественных компонентах, но и качественных препаратах для своих нужд. Так, эксперт убежден, что законопроект №2429 будет способствовать улучшению качества лечения украинских пациентов, поскольку поможет решить несколько болезненных для сферы вопросов. В частности, он способствует введению обязательного генного тестирования, которое сделает невозможным инфицирование пациентов при переливании крови и плазмы.

"Надо тестировать кровь двумя методами, а мы тестируем одним. Кажется, город Сумы, Запорожье, Белая Церковь, сейчас ставится во Львове - у них есть второй вид тестирования, генное, тестирование на ДНК и РНК вирусов. Это обязательный метод тестирования в других странах", - отметил Чугриев.

Он подчеркнул, что все оборудование, которое есть в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения в Украине, используется уже в течение 15-30 лет, и требует немедленной замены, ведь оно очень устарело. По его мнению, выходом из этой ситуации может стать государственно-частное партнерство.

"Нужно привлекать средства частных лиц, предприятий, которые будут заинтересованы. Но любой бизнесмен заинтересован вернуть вложенные деньги - как минимум, а как максимум - получить прибыль. Поэтому соответственно на паритетных условиях нужно позволить хотя бы заготовки плазмы для фракционирования, из которой изготавливаются препараты крови - лекарственные средства, частным субъектам предпринимательской деятельности", - сказал Чугриев.

Напомним, законопроект №2429 был принят Верховной Радой за основу в первом чтении в декабре 2019-го. Его инициатором выступил председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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