Из-за Сытника государство получило в 40 раз меньше выплат: Бахматюк высказался о долгах VAB-банка

Акционер Группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк сделал заявление о продаже активов VAB банка Фондом гарантирования вкладов, по его словам, из-за действий директора НАБУ Артема Сытника государство получило только 234 млн от предложенных им 8 млрд грн, а его компания, которая платит миллиардные налоги в бюджет и трудоустраивает 27 тысяч украинцев, оказалась под угрозой уничтожения.

Об этом сообщают "Укрновости", а заявление Бахматюка о продаже активов VAB банка ФГВФЛ было размещено на сайте Группы компаний "Укрлендфарминг".

"Хочу поздравить Сытника и всю его компанию с победой. Фонд гарантирования вкладов заявил, что они продали все активы VAB банка за 234 млн грн. Я обращался с письмами, где предлагал рассмотреть возможность получить 8 млрд грн. Вместо этого бюджет получил только 234 млн", - заявляет акционер "Укрлендфарминг".

Бахматюк отмечает, что ситуация вокруг "Укрлендфарминг" и "Авангард" и его как акционера банка, который находится на конструктивных позициях и предлагает бюджету значительно больше, сложилась не в интересах государства:

"Призываю: сохраните компанию, которая способна генерировать миллиарды налогов в госбюджет, где работает 27 000 украинцев, и выплачивает миллиарды зарплат. Государство получило бы в 40 раз больше, чем получило при продаже активов на аукционе. Но директор НАБУ Артем Сытник и лица, которые помогают ему, не заинтересованы в возвращении средств. Они заинтересованы в собственном пиаре. Уверен, что они понесут ответственность, когда будет посчитано, что могло бы получить государство и что в результате получило", - заметил он.

Бахматюк напомнил, что опыт США и ЕС доказывает, что в подобных ситуациях мирное урегулирование в результате договоренностей между государством и бизнесом обеспечивает большие поступления в бюджет и дает возможность бизнесу работать.

"Тем более, если сторона бизнеса является важным участником экономических процессов в Украине. Но люди, которые пытаются разрушить компанию, не заинтересованы что-то создавать. Они потребляют огромные бюджетные средства и уничтожают тех, кто средства производит. Считаю, что это должно получить справедливую оценку - ведь эти лица не будут занимать вечно свои должности", - говорит Бахматюк.

Акционер "Укрлендфарминг" заявил, что переговоры и урегулирование таких вопросов важны для соблюдения интересов государства.

"Бюджет нужно наполнять. Уничтожают ли компанию, которая является бюджетообразующей, представляет Украину на международных рынках и обеспечивает экспортный потенциал страны? Ответ должна дать власть, которая декларирует направление на экономическое развитие, и становится заложником амбиций кучки лиц с деструктивными действиями", - заявляет Бахматюк.

Экс-владелец ВиЭйБи банка Олег Бахматюк предлагал выплату задолженности банка перед государством в сумме 8 млрд грн с применением механизмов реструктуризации. Ответа на предложение от НБУ и ФГВФЛ бизнесмен не получил. НАБУ начало допросы 10 тыс работников аграрных компаний Бахматюка. Как заявляет пресс-служба агрохолдинга, причиной стал конфликт интересов директора НАБУ Артема Сытника - он был признан судом виновным в коррупции и внесен в реестр коррупционеров, что грозит ему потерей должности. Главным свидетелем обвинения по этому делу был советник сестры Олега Бахматюка.