У Тимошенко предлагают серьезно наказывать за завышенные цифры в платежках

Народные депутаты от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко и Александр Абдуллин предлагают Верховной Раде принять закон № 3097, который защитит украинцев от обмана поставщиками воды, газа тепла и электроэнергии.

Об этом повидопляе пресс-служба партии.

В случае доказательства судом или во внесудебном порядке ложных данных в платежках - коммунальщикам придется возместить незаконные начисления в десятикратном размере.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" (относительно гарантий правильного начисления бытовым потребителям, конечным потребителям коммунальных услуг стоимости поставки природного газа, воды, электрической, тепловой энергии, коммунальных услуг) уже зарегистрирован в парламенте.

"Мы получили тысячи обращений от людей, в которых они жалуются, что поставщики тепла, газа, воды, света нагло их обманывают. Людям сознательно завышают показатели, начисляют несуществующие долги. Это безобразие нужно немедленно прекратить. Ошиблась компания в платежке на 10 гривен - должна вернуть 100, ошиблась на 1000 гривен - придется отдать 10 000", - отметил Власенко.

По словам соавтора закона, поставщики коммунальных услуг нагло пользуются озабоченностью людей, которые вынуждены работать, чтобы свести концы с концами. Беспомощная власть делает вид, что не замечает, как по всей стране обворовывают граждан.

"Украинцы не имеют возможности и времени судиться из-за таких платежек, потому что часто речь идет про 100, 200, 500 гривен, и вынуждены платить эти деньги. Наш закон даст людям действенный инструмент. Каждый, кого попытаются обмануть, получит возможность вернуть свои деньги, защитить права и восстановить справедливость", - резюмировал Власенко.