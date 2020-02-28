Вопреки заявлениям президента и правительства: в Минэкоэнерго решили урезать "зеленые" тарифы

В ходе форума Ukrainian Energy Forum 27 февраля заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик представил очередную модель по урезанию "зеленых" тарифов.

Об этом пишет "Обозреватель".

Представленный вариант предусматривает для солнечных электростанций (СЭС), введенных в эксплуатацию после 2017 года, добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа в виде его снижения: на 15% - для станций мощностью менее 10 МВт, на 20% - для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт, на 25% - для СЭС мощностью более 50 МВт. Для каждой из категорий предлагается продление срока выплат на пять лет, а для ветроэлектростанций (ВЭС) предусмотрено снижение тарифа на 10% также с продлением срока выплат на пять лет.

Кроме того, министерство предлагает для инвесторов дополнительную опцию в форме возможности добровольного снижения зеленого тарифа на 12,5% для СЭС и 5% для ВЭС без продления срока выплат.

Отвечая на вопрос возмущенных инвесторов, Чижик сравнил их проблемы с гангреной: "Когда пациент болен, у него, простите за такую аналогию, гангрена ... Можно ампутировать ту часть, которая заражена. И пациент будет жить".

Как указывают эксперты, на такие условия добровольно не пойдет большинство участников рынка, что приведет к еще большему дефициту Гарантированного покупателя - чем хуже условия предлагаются инвесторам, тем больше становится проблема.

Новый вариант снижения "зеленых" тарифов от Минэкоэнерго по оценкам экспертов не перекроет даже четверти от прогнозного дефицита Гарантированного покупателя в 17 млрд грн в 2020 году. Чем перекрыть дефицит, господин Чижик не сообщила, как и не представил расчетов министерства. Таким образом, "ампутация пораженной гангреной части" не ликвидирует дефицит Гарантированного покупателя, как и не спасет "пациентов" - инвесторов - от дефолта.

Алексей Фелив, управляющий партнер Integrites прокомментировал представленные предложения так: "Кажется, позиция министерства идет в разрез с позицией президента, как и с позицией премьер-министра Украины о привлечении 50 млрд иностранных инвестиций. 50 млрд инвестиций никогда не будут вовлечены в украинскую экономику, если будут адаптированы предложения, которые высказало министерство".

Напомним, по данным Госэнергоэффективности за прошлый год в возобновляемую энергетику Украины было инвестировано рекордные 3,7 млрд евро. Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин не будет пересматривать "зеленые" тарифы задним числом.