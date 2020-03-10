Требуют извинений за ложь: в "Укрлендфарминг" обратились к директору НАБУ Сытнику

Олег Бахматюк, владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард", ответил директору НАБУ Артему Сытнику на его выступление в ВРУ, рассказал о причинах его будущего увольнения и призвал президента его уволить.

Об этом сообщают "Українські новини".

Ответ Бахматюка на выступление Сытника в Раде был опубликован на сайте "Укрлендфарминг". Сытник назвал акции протеста против себя "проплаченными": "Сытник перед депутатами, в попытке оправданий, одной из причин увольнения назвал без доказательств, без решения суда дело, которым он безосновательно преследует компанию более четырех лет. Сытник забыл сказать, что дело в сговоре с ним было незаконно возбуждено бывшим заместителем генпрокурора Касько. Уверен, он понесет ответственность, как и Сытник", - говорится в заявлении.

Бахматюк считает, что ситуация абсурдна: "Мы хотим конструктивно решить вопрос с выплатой задолженности государству, предлагаем выплатить 8 млрд грн с помощью реструктуризации. Предлагаем деньги в бюджет - нас пытаются уничтожить и продать обломки компании за копейки, как делает Фонд гарантирования вкладов. НАБУ, которое является одним из крупнейших получателей бюджетных средств среди силовых органов, уничтожает одного из крупнейших налогоплательщиков. Страна на них тратит огромные средства".

Бахматюка возмутило, что людей, протестующих против директора НАБУ под ВРУ, тот перед депутатами назвал "проплаченными".

"Это работники агрохолдинга, которые в третий раз выходят с протестами. Это люди труда, которые в сложных условиях вышли с требованием сохранить рабочие места в компании, которая за три года уплатила в госбюджет 7,7 млрд грн налогов. Сытник и Касько были потребителями бюджета, которые ничего создают и не приносят пользы государству. Сытник оскорбляет людей, которые честно работают и отстаивают свои права", - заявляет Бахматюк.

Бахматюк обратился к Сытнику с требованием извиниться перед 27 тысячами работников компании и их семьями за оскорбления с трибуны парламента.

"Прекратите уничтожать компанию из-за мести, назначать виновных. Вашей местью вынуждены заниматься 40 детективов - треть бюро! Вы обвиняете меня в своей отставке? В вашей отставке виноваты вы: из-за жадности, коррупции и вреда, который приносите Украине", - заявил он.

Бахматюк от своего имени и работников компании призвал президента уволить Сытника, признанного судом коррупционером, как человека, который уничтожает важное для экономики Украины предприятие.

"Увольте коррупционера, который уничтожает предприятие, не дает возможности получить 8 млрд грн государству. Хуже будет, если вы убедитесь во вреде от этих людей для страны, когда компания будет в обломках. Мы хотим принести государству 8 млрд грн, хотим продолжать платить налоги, сохранить рабочие места и создать новые. Просим нас выслушать и готовы к конструктивному диалогу в интересах государства", - пишет Бахматюк.

Олег Бахматюк – акционер агрохолдинга, группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард", которые являются одними из крупнейших агропроизводителей и налогоплательщиков в Украине. Осенью 2019 года НАБУ открыло так называемое дело Писарука-Бахматюка, которое касается получения рефинансирования НБУ VAB Банком во время кризиса в Украине в 2014 году. Выводы экспертиз, ФГВФЛ и заявления НБУ опровергают обвинения, выдвинутые Бахматюку, а Сытника в СМИ обвиняют в личной мести Бахматюку за дело о коррупции - главным свидетелем в суде над директором НАБУ был советник сестры Бахматюка.