​Медики шести областей получили от Фонда Новинского современные средства индивидуальной защиты

Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы (Фонд Вадима Новинского) закупил для медицинских учреждений Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей современные костюмы биозащиты и респираторы высокого уровня защиты (N99 и N95).

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Оборудование было доставлено из КНР в Украину 29 апреля вторым спецбортом организованным по инициативе Штаба по борьбе с коронавирусом при Офисе президента Украины. Средства индивидуальной защиты медиков уже поступили в больницы указанных регионов.

Только в Днепропетровскую область в поставлены 11,6 тыс. медицинских респираторов, 11,3 тыс. усиленных медицинских масок и 3 тыс. медицинских костюмов, в Запорожскую область – 11,5 тыс. респираторов 1,2 тыс. усиленных масок, 1,7 тыс. костюмов, в Николаевскую – 3,6 тыс. респираторов, 5,5 тыс. масок и 960 костюмов, в Херсонскую – 3,3 тыс., 2,8 тыс. и 880 единиц специализированного оборудования соответственно.

Согласно сообщению, в начале апреля ожидается прибытие очередного рейса из Китая, который доставит приобретенные Фондом 10 ИВЛ и 10 инфекционных боксов для транспортировки зараженных больных, а также средства индивидуальной защиты для медиков. Также в начале этого месяца в Украину прибудут 3 диагностические системы высшего класса, которые позволят за 40 мин поставить диагноз десяткам больным в день.

"Завтра-послезавтра будем располагать точными данными по количеству и срокам доставки. Все это будет распределяться в медучреждения региона и страны в целом. Мы будем продолжать оказывать поддержку медучреждениям региона и координировать наши усилия со Штабом по борьбе с коронавирусом при Офисе Президента Украины и местными властями", - цитирует пресс-служба основателя Фонда Вадима Новинского.

Ранее Фонд Вадима Новинского закупил в КНР 10 высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких, 850 комплектов индивидуальной защиты медиков и 10 тыс. экспресс-тестов. Оборудование и тесты в настоящее время переданы в региональные специализированные медучреждения.

Также в понедельник в Украину из Южной Кореи прибыли закупленные Фондом 100 тыс. высокоточных тест-систем DialPlexQ™️, которые позволяют устанавливать наличие инфекции методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) в реальном времени. Системы имеют сертификат европейского соответствия и позволяют диагностировать заболевание с точностью 99%. Тесты переданы госпредприятию "Укрвакцина" для распространения в специализированных региональных лабораториях.