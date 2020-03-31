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Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом в Херсонской области

вторник, 31 марта 2020, 14:40
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На неотложные меры по предотвращению возможного распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Бериславском районе Херсонской области выделяют средства не только местные власти, но и бизнес. Так, предприятие "ЮТС-Агропродукт", входящее в состав агрохолдинга "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, на поддержку местных медицинских учреждений выделило 200 тысяч грн.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на "Новый день".

Выделяемые "Укрлендфармингом" средства пойдут на срочное приобретение расходных материалов для диагностики острых вирусных заболеваний, оборудования, средств индивидуальной защиты, транспортировки больных, проведения текущего ремонта кислородной системы инфекционного отделения ЦРБ и другие нужды.

"Мы получили финансовую помощь от благотворителей. 200 тысяч грн предоставило ООО "ЮТС-Агропродукт" и 150 тысяч - благотворительный фонд Игоря Колыхаева. Мы им очень благодарны, и надеемся, что другие предприниматели также подтянутся и поддержат нас в это непростое время", - рассказал директор Бериславской ЦРБ Северьян Кардава.

В пресс-службе агрохолдинга "Укрлендфарминг" прокомментировали, что такую помощь предприятия "Укрлендфарминг" предоставляют местным больницам во многих регионах Украины. Медицинские учреждения обращаются к предприятиям агрохолдинга за помощью в приобретении специализированного лабораторного оборудования для проведения анализов, дезинфикаторов, аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвуковых ингаляторов, средств индивидуальной защиты для врачей и расходных материалов.

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