"Укрлендфарминг" Бахматюка инвестировал 2 млн в новую линию по производству комбикорма

Рабочая группа по получению сертификата НАССР ООО "СП "Весна 21" во главе с Максимом Величко.

Предприятие ООО СП "Весна 21", которое входит в группу компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка, инвестировало в новое оборудование для комбикормового производства 2 млн грн.

Это позволит производить гарантированно качественные корма для кур-несушек на предприятиях агрохолдинга "Авангард", а значит получать яйца высокого качества.

Предприятия группы компаний "Укрлендфарминг" обеспечивают полную цепочку производства в агро-бизнесе: от выращивания зерна, доработки зерна на элеваторных мощностях (очистка, сушка, хранение) и изготовление кормов к откорму этим кормом крупного рогатого скота, свиней и кур. В общем комбикормовый завод СП "Весна 21" производит около 200 тыс. тонн кормов в год и является основным поставщиком комбикормов для кур основных птицефабрик, входящих в агрохолдинг "Авангард".

Ранее предприятие закупало на рынке соевое масло и соевый жмых, которые являются ингредиентами для кормов, а с запуском новой линии завод сможет самостоятельно производить их из собственного сырья. Новая линия по производству масла соевого и соевого жмыха заработает уже в конце февраля.

"Мы хотим быть уверенными в качестве кормов, которыми позже кормят кур-несушек на предприятиях агрохолдинга "Авангард". Поэтому мы приняли решение о строительстве линии, которая позволит обеспечить наши потребности в белковом сырье, а именно в масле и жмыхе соевом", - рассказал директор ООО СП "Весна 21" Максим Величко.

По его словам, предприятие сознательно выбрало для строительства новой линии оборудования украинских производителей - ООО "ЧеркассыЭлеваторМаш" и ООО "ВИП "Данкер", ведь они хорошо зарекомендовали себя не только в Украине, но и за рубежом.

"Мы можем быть уверены, что поставщики оборудования смогут эффективно наладить работу оборудования, а мы вовремя обслуживать его, чтобы иметь возможность всегда гарантированно и своевременно получать качественные корма", - резюмировал Величко.

AVANGARDCO IPL - крупнейший в Европе производитель куриных яиц, которым владеет группа компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming). Группа компаний насчитывает более 300 предприятий, на которых в 600 населенных пунктах Украины работают более 30 тыс. человек. "Укрлендфарминг" является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га.

Группа представлена в 22 из 24 областей Украины и занимается производством зерна, мяса, молока и яиц. Владельцем группы является бизнесмен Олег Бахматюк.